Ein 27-jähriger Steirer schwebt nach einem Unfall in Flattendorf in Lebensgefahr. Der junge Mann war am späten Samstagabend gegen 23.00 Uhr auf der L406 in Richtung Schildbach mit seinem Auto frontal mit dem Wagen einer 25-jährigen Kosovarin zusammengestoßen.

Beide Unfalllenker wurden beim Zusammenstoß schwer verletzt. Die junge Frau wird aktuell im LKH Oberwart behandelt. Beim 27-Jährigen ist die Lage dramatisch. Er wurde zunächst in das LKH Hartberg eingeliefert, jedoch kurz darauf mit dem Rettungshubschrauber ins LKH Graz geflogen, nachdem sich sein Zustand verschlechterte.

Lenker hatte keinen Führerschein

Bei der jungen Frau konnte keine Alkoholisierung festgestellt werden, anders ist es beim 27-Jährigen. Die Polizei gibt an, dass der Mann schwer betrunken war und ohne Führerschein unterwegs war. Die Staatsanwaltschaft Graz hatte eine Blutabnahme angeordnet. Er hätte sein Auto unter keinen Umständen lenken dürfen.

Die L406 war für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten rund eineinhalb Stunden vollständig gesperrt. Mehrere Feuerwehren, der Rettungsdienst und die Polizei standen im Einsatz.