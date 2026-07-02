Gegen 21:30 Uhr kam es im Bereich der Grabnerhofkurfe der B117 in Hall bei Admont zu einer Frontalkollision zweier Pkw. Die beiden Pkw-Lenker im Alter von 17 und 43 Jahren erlitten dabei schwere Verletzungen und wurden in die Krankenhäuser Kalwang und Graz gebracht.

Beide Fahrzeuge wurden schwer beschädigt © Feuerwehr Weng

Zwei Pkw-Insassinnen im Alter von 16 und 18 Jahren erlitten leichte Verletzungen und wurden ins LKH Rottenmann gebracht. Wie es zu dem Unfall gekommen ist, ist laut Polizei derzeit noch unklar. Die Beteiligten konnten aufgrund ihrer Verletzung bislang noch nicht befragt werden.