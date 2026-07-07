Ab dem 16. Juli ist es wieder so weit: Osttirols Spitzenköchinnen und -köche präsentieren, flankiert von namhaften Gastköchen aus ganz Österreich, ihre sommerlichen Kreationen am Lienzer Hauptplatz. Fünf Wochen lang wollen sie exzellente Gerichte aus frischen Produkten der Umgebung zubereiten – und damit Regionalität mit raffinierten kulinarischen Kompositionen vereinen. „Kulinarische Sommerfrische“, so der Name des Programms. Dabei wartet ein Hauben- und Sternesegen auf die Besucher. Die Meister an den Pfannen und Töpfen vereinen auf sich: 28 Gault-Millau-Hauben, 25 Falstaff-Gabeln, fünf Top-Chefs Rolling Pin, zwei Michelin-Sterne und zwei Michelin-Bib-Gourmand.

Kochkunst auf vier Quadratmetern

Blickfang der Veranstaltung sind wie in jedem Jahr die historischen Biedermeier-Pavillons, die sich im Schatten der Liebburg zum längsten Gourmet-Festival Österreichs aufreihen werden. Dabei handelt es sich um komplett eingerichtete Küchenhäuschen, in denen man dem „Who is who“ der Kochelite live zuschauen kann, wie sie die Gaumenfreuden zubereiten. Gerade einmal vier Quadratmeter stehen dabei zur Verfügung. 28 Köchinnen und Köche sind an den 31 Tagen vor Ort. Dabei sind bekannte heimische Virtuosen wie die haubengekrönten Köche Clemens Gesser vom gleichnamigen Hotel in Sillian, Thomas Mascher von Das Pfleger in Anras oder Johannes Wendelin-Pointer vom Gourmet-Restaurant Vincena in Lavant.

Ihnen unter die Kochlöffel greifen weitere Spitzenköche aus Südtirol, Nordtirol, Kärnten, Salzburg und der Steiermark. So ist Manuel Ressi vom legendären Bärenwirt in Hermagor dabei, ebenso Südtirols Köchin des Jahres 2025, Tina Marcelli (Ritterschänke Burg Taufers), oder Kochweltmeister Philipp Stohner vom s‘Kammerli in Nauders.

Auch die „Bar de luxe“ lockt nach Lienz

Die Küchenzeiten sind jeweils von 12 bis 20 Uhr, an den Sonntagen bleiben die Pavillons kalt. Schluss ist am 20. August. Ergänzend dazu werden an der „Bar de luxe“ erlesene Getränke, edle Weine und prämierte heimische Edelbrände angeboten. Zudem sind heuer auch viele Topwinzer vor Ort. Eine kleine, feine Terrasse direkt neben der Liebburg ist ebenso Treffpunkt für Genießer und bietet tolles Ambiente durch das mediterrane Flair des Hauptplatzes. Reservierungen sind telefonisch bei Viktoria Heinricher möglich: 0677-617 485 23. Detaillierte Infos gibt es auf der Website www.osttirol-deluxe.at.

Ernst Moser ist Obmann des Vereins „Osttirol de luxe“. Der Küchenchef im Matreier Saluti ist mit drei Hauben und einem Michelin-Bib-Gourmand ausgezeichnet © Andre Schmidt

Zielsetzung der kulinarischen Sommerfrische, die vom Verein Osttirol de luxe (ODL) gemeinsam mit dem Stadtmarketing Lienz und dem Tourismusverband Osttirol entwickelt wurde, ist es, „die Region und ihre ausgezeichneten Produkte und Leistungen auf höchstem Niveau zu präsentieren“. Der Verein um Obmann Ernst Moser, selbst teilnehmender Haubenkoch vom Saluti in Matrei, will die Bedeutung authentischer, regionaler Produkte und Zutaten in den Fokus rücken und stärken. Man verstehe sich „als Trendsetter und Plattform für ein Netzwerk zwischen heimischen Produzenten, der Landwirtschaft und der Gastronomie“, heißt es. „Osttirol de luxe macht damit regionale Küche erlebbar und stellt Osttirol und die ausgezeichneten Produkte in den Mittelpunkt.“

Schnupperkurse für Jugendliche

Um der schwindenden Begeisterung für Gastronomie und Tourismus entgegenzuwirken und bei Jugendlichen Freude für das Koch-Handwerk zu schüren, bietet Osttirol de luxe heuer auch Tages-Schnupperpraktika im Rahmen der kulinarischen Sommerfrische an. Interessierte Mädchen und Burschen können den Spitzenköchinnen und -köchen einen Tag lang am Hauptplatz nicht nur über die Schulter schauen, sondern dürfen unter fachgerechter Anleitung selbst mit anpacken.