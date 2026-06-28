Der 40. Kärntner Seenbericht ist da und informiert über die Bewertungen der Kärntner Seen im Untersuchungsjahr 2025. Insgesamt wurden 41 Seen vom Kärntner Institut für Seenforschung untersucht. Grundsätzlich weist das Seenforschungsinstitut darauf hin, dass die Badewasserqualität nicht mit der von ihnen untersuchten gewässerökologischen Qualität gleichzusetzen ist.

Elf Seen haben sich verbessert

Die Bewertung der Seen erfolgt nach sogenannten Trophieklassen und reicht von extrem nährstoffarm und sehr nährstoffarm (ultra-oligotroph und oligotroph) über „mit Nährstoffen belastet“ (mesotroph) hin zu nährstoffreich, sehr nährstoffreich und übermäßig nährstoffreich (schwach oder stark eutroph und hypertroph). Elf Seen konnten im Vergleich zum Untersuchungsjahr 2024 besser eingestuft werden, darunter der Gösselsdorfer See in der Gemeinde Eberndorf. Vom ökologischen Gesamtzustand her weist der Klopeiner See seit 2024 einen „guten“ Zustand auf.

Wie sieht die Bewertung der weiteren untersuchten Seen in den Bezirken Völkermarkt und Wolfsberg aus? Wir geben einen Überblick.

Der Gösselsdorfer See © Tourismusverband Eberndorf

Der Klopeiner See ist der wärmste Badesee Kärntens © Markus Traussnig

Idyllisch gelegen ist der Linsendorfer See © Daniel Zupanc

Der Naturbadesee Lavamünd © Privat

Der Pirkdorfer See © Irmgard Hrast

Am Sonnegger See findet das bekannte Acoustic Lakeside Festival statt © Helmuth Weichselbraun

Der Turnersee hieß früher Sablatnigsee © Christian Zechner