Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser!

Eine gewisse Aufregung ist in Kärnten jedes Jahr zu Sommerbeginn vorprogrammiert, wenn das Institut für Seenforschung seinen Kärntner Seenbericht veröffentlicht. Seit 50 Jahren gibt es das Institut, das einst als Verein agierte und seit 2014 in der Umweltabteilung des Landes angesiedelt ist. Der Seenbericht wird seit 40 Jahren veröffentlicht. Die Forschenden analysieren das Wasser von mehr als 40 heimischen Seen dabei mit einer Detailtiefe, wie das sonst kaum irgendwo passiert. Untersucht werden etwa der Nährstoffgehalt in den Gewässern, Unterwasserpflanzen, Sichttiefe oder auch der Fischbestand.

Wenn die Analysen dann einen „mäßigen“ oder „unbefriedigenden“ Zustand für den einen oder anderen See ausweisen, ist das Hyperventilieren diverser Touristiker nicht zu überhören. Warum dieser Bericht just zu Beginn der Sommersaison veröffentlicht werden muss, wird da gern hinterfragt. Oder es wird betont, dass die Kärntner Seen ja Trinkwasserqualität hätten. Das kann dann so weit gehen, dass sich Bürgermeister und Touristiker öffentlichkeitswirksam zum gemeinsamen Seewasser-Trinken treffen.

Zwischen ökologischer Qualität des Wassers und der Badewasserqualität bestehen tatsächlich bedeutende Unterschiede, wie auch die Autorinnen und Autoren des Seenberichts immer betonen. So kann es vorkommen, dass alle Badestellen eines Gewässers eine ausgezeichnete Badewasserqualität aufweisen, jedoch die gewässerökologische Wasserqualität Mängel aufweist, wie es zum Beispiel am Weißensee, Wörthersee oder Ossiacher See aktuell der Fall ist. Ein Grund ist die Auswahl der Probestellen: über den tiefsten Stellen des Gewässers für das gewässerökologische Monitoring, im Uferbereich für die Badewasserqualität. Aus gewässerökologischer Sicht sind Schwebealgen, Nährstoffparameter oder Sauerstoff relevant, für das Badewasser der bakteriologische Status.

Die Kärntner Seen sind also sauber, aber ökologisch zum Teil nicht intakt. Zudem setzen sie Klimaveränderungen, lange Hitze- und Trockenphasen, aber auch Uferverbauungen, Rückgang von Schilfgürteln und Bootsverkehr unter Druck – aber auch die zunehmende Migration. „25 gebietsfremde wirbellose Arten können aktuell identifiziert werden“, heißt es im Seenbericht. Darunter sind verschiedene Arten von Krebstieren und Weichtieren. Besonders viele dieser sogenannten Neozoen, die durch Boote oder Wasservögel eingeschleppt werden, kommen im Wörthersee vor. Rasant breitet sich etwa die Quaggamuschel aus, die „durch ihre enorme Filtriertätigkeit zu einer Reduktion des Planktons führen kann“.

Und auch der Dämonenshrimp könnte noch für Angst und Schrecken sorgen. Vor vier Jahren wurde dieser Flohkrebs, der im Kaspischen Meer heimisch ist, erstmals im Ossiacher See nachgewiesen. Mittlerweile hat sich diese gefräßige Art schon ordentlich ausgebreitet. Welche Folgen diese unkontrollierte Zuwanderung für unsere Gewässer hat, kann noch nicht abgeschätzt werden. Das klingt nach einem Fall für Frontex oder Airbert One. Essbar ist der Dämonenshrimp jedenfalls nicht.

Einen diskussionsfreudigen Dienstag wünscht,

Wolfgang Fercher