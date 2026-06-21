Rechtzeitig zum Start der Sommersaison wurde der aktuelle Kärntner Seenbericht veröffentlicht. Seit mittlerweile 50 Jahren untersucht das Kärntner Institut für Seenforschung den Zustand der heimischen Gewässer. Im Fokus steht dabei allerdings nicht die Qualität des Badegewässers, sondern der ökologische Zustand der Seen. Dafür werden unter anderem Algen, Wasserpflanzen und Fische, aber auch Nährstoff- und Phosphorgehalte sowie die Beschaffenheit der Uferbereiche untersucht.

Für die Seen in Villach und Villach-Land fallen die Ergebnisse überwiegend positiv aus. Die Nährstoffwerte vieler Gewässer gingen im Vergleich zum Vorjahr zurück. Als möglichen Grund für diese positive Entwicklung nennen Fachleute das weitgehende Ausbleiben von Starkregenereignissen. Dadurch wurden weniger Nähr- und Schwebstoffe von den umliegenden Flächen in die Seen eingetragen.

Unterwasserpflanzen als Problem

Der Faaker See bleibt ein Vorzeigegewässer. Er zählt weiterhin zu den nährstoffarmsten Seen Kärntens und erreicht bei den Algenwerten die Bestnote „sehr gut“. Dennoch wird der Gesamtzustand des für seine türkisblaue Farbe bekannten Sees erstmals nur als „mäßig“ bewertet. Ausschlaggebend dafür sind die Unterwasserpflanzen, die bei der letzten Untersuchung schlechter abschnitten. Das Beispiel zeigt deutlich, wie umfassend die Seen bewertet werden und dass die Wasserqualität allein nicht über das Gesamtergebnis entscheidet.

Auch beim Ossiacher See wurde das Qualitätselement der Unterwasserpflanzen beanstandet. Gleichzeitig wird betont, dass sich der See in den vergangenen Jahren positiv entwickelt hat, auch wenn akute Probleme durch die Ausbreitung des Dämonenshrimp und des hochinvasiven Schlickkrebs bestehen.

Kleine Seen als große Gewinner

Zu den Gewinnern des Jahres zählt der Vassacher See. Nachdem er im Vorjahr noch als Sorgenkind galt, gehört er nun zu jenen elf Seen, deren Bewertung sich verbessert hat. 2024 hatten Algenwachstum, geringe Sichttiefen und Sauerstoffmangel auf Probleme hingewiesen. Im aktuellen Bericht zeigt sich die Situation deutlich verbessert. Auch der Silbersee konnte sich verbessern, er zählt inzwischen wieder zu den nährstoffarmen Seen.

Die Bewertung des Vassacher Sees hat sich verbessert © KK/Marta Gillner

Weniger erfreulich zeigt sich die Entwicklung des Afritzer Sees. Bereits im Vorjahr hatten die Experten auf Probleme hingewiesen. Im Sommer fehlte unterhalb von 13 Metern der Sauerstoff, was zur Freisetzung von Phosphor führte – ein Nährboden für Algen. Immer wieder wurde die fädige Blaualge nachgewiesen, die unter bestimmten Bedingungen auch Giftstoffe bilden kann. Im aktuellen Seenbericht wurde der See schlechter bewertet als im Vorjahr.

Der Wernberger Badesee, der im vergangenen Jahr durch eine plötzlich aufgetretene Verfärbung Aufmerksamkeit erregte, zeigt sich hinsichtlich seines ökologischen Zustandes als solides Gewässer. Die Verfärbung wird auf eine unbedenkliche Oxidation von Mangan zurückgeführt.

Die Verfärbung des Wernberger Badesees sorgte Ende des vergangenen Jahres für Aufsehen © Hermann Sobe

Besonders erfreulich ist auch das Ergebnis des Brennsees, der vielen noch unter seinem früheren Namen Feldsee bekannt ist. Mit einer Sichttiefe von 7,5 Metern zählt er laut Seenbericht zu den klarsten Seen Kärntens.