Kommende Woche ist Mallorca in der Woche vor den „All England Lawn Tennis Championships“ in London ein Nabel der Tennis-Welt. Auf der Anlage des Grazers Edwin Weindorfer, der dort einmal mehr auch als Veranstalter eines Tennisturniers auftritt, das nicht nur mit einem prominenten Turnierdirektor aufwarten kann: Niemand Geringerer als Toni Nadal, Onkel, Entdecker und langjähriger Mann hinter Rafa Nadal, übernahm diese Rolle im „Mallorca Country Club“. Am Freitagabend ging es mit der „Opening Night“ los – und einem ganz besonderen Stargast: Gabriela Sabatini war aus Argentinien auf die Insel gejettet, um nicht nur im feinen Kleid, sondern auch im begleitenden Padel-Turnier auf dem Platz zu stehen.

Logisch, dass aber auch im Tennis die Fußball-WM-Thema war. Die 56-Jährige, einst Nummer drei der Welt und US-Open-Siegerin 1990, ist ein großer Fußball-Fan. „Im Klubfußball bin ich ganz River Plate, weil ich dort auch Tennis gespielt habe. Ich bin aber nach dem Training oft geblieben, um auch die Fußballspiele zu sehen, das hat sich bis heute nicht geändert“, erklärte die nach wie vor topfitte Argentinierin, die einst ein wenig im Schatten der übermächtigen Steffi Graf stand. Und natürlich verfolgt sie auch die WM – und weiß, dass am Montag das Duell Argentinien gegen Österreich ansteht. „Ich denke, es wird für beide hart“, meinte sie diplomatisch, „ich freue mich auf das Spiel. Ich weiß durchaus, dass die Österreicher ein gutes Team haben, eine lange Geschichte und Tradition. Ich weiß aber auch, dass Argentinien wirklich gut gestartet ist.“

Gaby Sabatini © Mallorca Championships / Sascha Feuster

Vor vier Jahren beim WM-Titel der Argentinier bei der WM in Katar erlebte sie erstmals eine WM „daheim“ mit: „Sonst war ich immer in Europa. Und damals hat das ganze Land geschaut, auch die, die es normal nicht tun. Jeder war auf der Straße. Fußball ist bei uns eben die Nummer eins. Und mir ist schon klar, dass es schwierig ist, zweimal in Serie Weltmeister zu werden – aber wer weiß?“, sagte Sabatini. Ihr Tipp an die Österreicher: „Man braucht eine gute Strategie, um Lionel Messi zu stoppen, weil er motiviert ist. Aber man muss auch die anderen stoppen, die ihm helfen.“

Nicht nur Österreichs Team kennt die Argentinierin, auch Lilli Tagger ist ihr mehr als nur ein Begriff. „Ihre Trainerin, Francesca Schiavone, ist eine Freundin von mir. Ich habe Lilli im Vorjahr beim Junior-Grand-Slam-Titel in Paris gesehen, auch ein paar weitere Male. Ich denke, sie hat eine große Zukunft. Ich mag ihr Spiel!“