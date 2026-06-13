In diesen Tagen geht eine Ära zu Ende: Wolfgang Klapsch, Facharzt für Orthopädie und orthopädische Chirurgie in Spittal, hat am Freitag seine Ordination endgültig geschlossen. „Ich kann mich noch gut erinnern, wie ich vor über 30 Jahren als junger Turnusarzt ins Krankenhaus Samonigg gekommen bin“, schildert der gebürtige Grazer, der sich auf den wohlverdienten Ruhestand freut. „Zuerst verliebte ich mich in die schöne Gegend, dann traf ich meine Gattin Heidi, die aus Obergottesfeld stammt“, schildert der Vater von zwei Söhnen.

Es brauchte einige Anläufe, um den damaligen Bürgermeister Hellmuth Drewes zu überzeugen, dass die Bezirksstadt Spittal eine Kassenstelle für Orthopädie benötigen würde. „Wenn es einen einzigen Kärntner Kandidaten gegeben hätte, hätte ich als Steirer die Kassenstelle nie bekommen. Spittal war damals aber als Standort nicht so begehrt und so konnte ich vor 34 Jahren meine Praxis eröffnen“, erinnert sich Wolfgang Klapsch, der über die Jahre beim Aufbau auf die tatkräftige Hilfe von Gattin Heidi sowie zumeist vier Ordinationsassistentinnen zählen konnte. Kornelia Steiner, Simone Bernthaler und Katharina Linder arbeiteten zuletzt im Team.

Die Praxis in der Koschatstraße in Spittal wird aufgelöst © Andrea Steiner

Seit sechs Jahren ist Matthias Bartl, erster Oberarzt an der Landesklinik Tamsweg, als Vertretung in der orthopädischen Praxis tätig. Bartl, der als Wahlarzt in Spittal auch in der „Gsundwerk – Praxisgemeinschaft“ für seine Patienten da ist, wird die Patientendaten der vergangenen zehn Jahre übernehmen. „Wir haben das anlässlich der Praxisauflösung eruiert: Es handelt sich dabei um über 46.000 Patienten“, sagt Klapsch, der sich vor allem bei seinen Patienten für das Vertrauen, seinen Kolleginnen und Kollegen sowie bei seiner Frau und dem ganzen Team für die vertrauensvolle Zusammenarbeit bedanken möchte.

In seiner neugewonnenen Freizeit wird der sportliche Mediziner wohl mehr am Golfplatz oder an der Oberen Adria anzutreffen sein. Er möchte aber auch einen Rückblick seines Lebensweges in Buchform gestalten. Die Kassenstelle für Orthopädie übernimmt in Zukunft André Drobez, der ärztliche Leiter des Spittaler Therapiezentrums.