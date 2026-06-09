Nach Jahren voller baulicher Probleme, Pächterwechsel und vergeblicher Suche nach einem Betreiber steht die Spittaler „Schaumrolle“ vor einem Neustart. Mit Dietrich Lampel uns seiner Tochter Sophie übernimmt ein Familienbetrieb die Gastronomie im Strandbad am Südufer des Millstätter Sees. Neben regionalen Spezialitäten setzen die neuen Pächter vor allem auf Kultur, Begegnung und kulinarische Erlebnisse.

Vom Sorgenkind zum Neustart am See

Die „Schaumrolle“ hat bewegte Jahre hinter sich. Das 2010 eröffnete Gebäude sorgte nicht nur wegen mehrfach wechselnder Pächter für Schlagzeilen, sondern auch aufgrund massiver Baumängel. Wassereintritte beschädigten die Elektrik, ein langwieriger Rechtsstreit verzögerte notwendige Sanierungen. Allein für die umfassende Dachsanierung und die Überdachung der Terrasse investierte die Stadtgemeinde zuletzt rund 200.000 Euro. Trotz der Sanierungen blieb die Suche nach einem Pächter schwierig. Sowohl 2024 als auch 2025 fand sich niemand, der den Betrieb übernehmen wollte. Die Gastronomie wurde deshalb übergangsweise von der Spittaler Betriebs GmbH geführt.

Nun soll ein Familienbetrieb für einen Neuanfang sorgen. Nach einem einstimmigen Beschluss des Stadtrates wurde der Pachtvertrag mit der Familie Dietrich Lampel & Sophie GesbR unterzeichnet. „Ich freue mich sehr, dass wir wieder einen Pächter mit viel Erfahrung für unser Strandbad gewinnen konnten. Das vorgelegte Konzept hat überzeugt und bietet eine gute Grundlage für eine mögliche langfristige Partnerschaft“, sagt Bürgermeister Gerhard Köfer.

Erfahrung aus Afritz

Lampel und seine Töchter waren in den vergangenen vier Jahren Betreiber der Strandbar „dA FRITZ“ beim privaten Strandbad Friessner am Afritzer See. Dort machten sie sich nicht nur gastronomisch, sondern auch mit zahlreichen Kulturveranstaltungen einen Namen. Die Entscheidung für die Schaumrolle fiel bewusst. „Sie hat eine wunderschöne Lage und enormes Potenzial. Sie war bislang noch wenig bespielt. Wir trauen uns diese Herausforderung zu und wollen zeigen, dass man hier wirtschaftlich erfolgreich und gleichzeitig mit hoher Qualität arbeiten kann“, sagt Lampel.

Unterstützt wird er von seinen Töchtern. Sophie Lampel übernimmt die Geschäftsführung, dazu kommen Familienmitglieder und Mitarbeiter. Insgesamt sollen vier bis sechs Personen im Betrieb tätig sein. Kulinarisch setzt die Familie auf ein bewusst reduziertes Konzept. Statt großer Küche stehen regionale Produkte und hochwertige Imbisse im Mittelpunkt. „Wir werden sehr einfach anfangen und schauen, wie sich alles entwickelt. Uns ist wichtig, dass die Produkte gut sind und möglichst aus der Region kommen“, erklärt Lampel.

Auf der Speisekarte stehen unter anderem Frankfurter, Bratwürste, Käsekrainer und Currywürste vom Familienbetrieb Messner, verschiedene Brote, Toasts sowie vegetarische Angebote wie Caprese-Semmeln oder Büffelmozzarella mit Tomaten. Dazu kommen hausgemachte Mehlspeisen. „Wir haben beispielsweise einen Zwetschgenkuchen von Ina oder Produkte wie Glundner Käse von regionalen Partnern. Qualität ist uns wichtiger als eine riesige Speisekarte“, sagt Lampel.

Kultur soll zur zweiten Säule werden

Besonderen Wert legen die neuen Betreiber auf ein umfangreiches Veranstaltungsprogramm. Geplant sind rund zehn Kulturabende während der Saison. Den Auftakt macht am 19. Juni die offizielle Eröffnung. Bereits um 14.45 Uhr wird gemeinsam mit der Hirter Brauerei ein Fass angeschlagen, ehe um 15 Uhr das Duo „LUTI“ mit Christin Dreier und Lukas Griesser das Konzertprogramm unter dem Titel „Big Waves“ eröffnet. „Wir eröffnen einen Raum aus Klang und Sprache, für Bewegung und Begegnung“, heißt es in der Einladung des Schaumrolle-Teams.

Im Laufe des Sommers folgen unter anderem Auftritte der Mirnockn, Jazz- und Flamenco-Abende, Konzerte von Primus Sitter, Julia Malischnig und Klemens Bittmann sowie eine Lesung von Michael Lehofer. Den Saisonabschluss soll Anfang September Klangkünstlerin Anukai Arun gestalten. „Wir möchten kulturell wieder Akzente setzen. Musiker, Künstler, Philosophen und interessante Persönlichkeiten sollen hier einen Platz finden. Die Schaumrolle ist ein unglaublich magischer Ort dafür“, sagt Lampel.

Kochabende mit internationalen Spezialitäten

Zusätzlich plant die Familie Lampel eine Reihe von Kochveranstaltungen. In Kleingruppen sollen Teilnehmer gemeinsam mit Köchinnen und Köchen internationale Gerichte zubereiten und anschließend gemeinsam genießen. Vorgesehen sind unter anderem Abende mit russischer, iranischer, indischer, thailändischer, brasilianischer und tunesischer Küche sowie heimischen Spezialitäten. Interessierte können sich dabei nicht nur kulinarisches Wissen aneignen, sondern die Gerichte anschließend auch gemeinsam verkosten.

Das Strandbad und die Gastronomie sollen am 17. Juni öffnen und bis 15. September betrieben werden. Die Eintrittspreise betragen 6,50 Euro (Erwachsene), 4 Euro (Jugendliche) und 2 Euro (Kinder). „Mit dem neuen Pächter kann der Bevölkerung und unseren Gästen auch heuer wieder ein attraktives und leistbares Freizeitangebot am Millstätter See geboten werden“, sagt Bürgermeister Köfer. Für Lampel steht vor allem eines im Vordergrund: „Wir hoffen, dass die Menschen die Schaumrolle wieder für sich entdecken. Es wäre schön, wenn hier ein Ort entsteht, an dem man gerne zusammenkommt.“