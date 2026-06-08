Tiefe Betroffenheit herrscht bei den Kameraden der Österreichischen Bergrettung. Lorenz Geiger, der langjährige Lawinen- und Suchhundereferent der Kärntner Bergrettung, ist am 4. Juni im Alter von 77 Jahren verstorben. Die Kameraden verlieren einen höchst engagierten, verlässlichen, sympathischen und stets um die Gemeinsamkeit bemühten Kollegen. 36 Jahre lang gehörte Lorenz Geiger der Bergrettungsortsstelle Spittal-Stockenboi an.

1992 wurde er Hundeführer und war dann selbst in der Ausbildung der Bergrettungshunde tätig, ehe er 2003 die Lawinenhundestaffel Kärnten übernommen hatte. Aufgrund seiner großen Erfahrung, der Teilnahme an nationalen und internationalen Treffen und des steten Bemühens, die Arbeit mit Lawinensuchhunden auf neue Beine zu stellen, wurde er gerne als „Graue Eminenz“ der österreichischen Lawinenhundeführer bezeichnet.

Erdbebeneinsätze in der Türkei und im Iran

Die Organisation zahlreicher Hundeübungen, darunter auch Alpe-Adria-Treffen sowie der Austausch zu Bergrettungshundestaffeln in Slowenien, Kroatien, Tschechien, Slowakei, Südtirol, Italien, Polen, Norwegen oder Bayern waren ihm ein großes Anliegen. Fünf Schäferhunde bildete er selbst aus. Mit einem von ihnen war er in den Jahren 1999 und 2000 bei Sucheinsätzen nach Erdbeben in der Türkei und im Iran. Der Spittaler engagierte sich auch beim Schäferhundeverein und nahm in jungen Jahren bei Hundesportturnieren teil.

Lorenz Geiger, der mit Bergrettungsärztin Ulley Rolles verheiratet war, liebte auch das Reisen, die Fotografie und er interessierte sich sehr für gesellschaftspolitische Themen. Bis zu seiner Pensionierung arbeitete er als Disponent bei der Kärntnermilch und wickelte alle Großaufträge ab. Als gelernter Kfz-Mechaniker und Schlosser packte er überall an, wo er gebraucht wurde.

Neben seiner Ehefrau und seinem Sohn Andreas mit Familie werden Lorenz Geiger auch Kameraden vieler österreichischer Hundestaffeln die letzte Ehre erweisen. Die Verabschiedung findet am 12. Juni, um 14 Uhr, in der Aussegnungshalle auf dem Spittaler Stadtfriedhof statt.