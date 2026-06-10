Gegen 6.30 Uhr verlor am Mittwochmorgen ein Lenker auf der A2-Südautobahn in Fahrtrichtung Wien in Tanzegg (Pinggau) die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Pkw geriet ins Schleudern und landete auf dem Dach. Der Lenker wurde unbestimmten Grades verletzt und ins Krankenhaus transportiert. Unter den Ersthelfern waren drei Polizisten in Zivil, die die Unfallstelle zufällig passierten, weil sie auf dem Weg zu einem Kurs nach Eisenstadt waren.

Während der Aufräumarbeiten war nur die zweite Fahrspur frei – es kam zu massivem Stau im Frühverkehr. Die Freiwillige Feuerwehr Pinggau war mit drei Fahrzeugen und zwölf Personen im Einsatz.