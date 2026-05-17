Er sei am Sonntag kurz nach 12 Uhr mit seinem Pkw auf der Südautobahn (A2) in Richtung Kärnten gefahren, meldet die Polizei. Aus bislang unbekannter Ursache prallte der 86-Jährige aus dem Bezirk Völkermarkt dann bei Friedberg (Hartberg-Fürstenfeld) – im dortigen Baustellenbereich – gegen die Betonmittelleitwand. „Der 86-Jährige wurde im Fahrzeug eingeklemmt und musste von den Feuerwehrkräften aus dem Wrack befreit werden. Er wurde mit lebensbedrohlichen Verletzungen vom Rettungshubschrauber Christophorus 16 in das LKH Graz geflogen“, heißt es seitens der Exekutive. Die A2 war während der Unfallerhebungen und der Bergung des Fahrzeuges in Fahrtrichtung Graz für die Dauer von ca. einer Stunde gesperrt.