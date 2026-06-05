Nach den Niederschlägen Freitagvormittag geriet ein 55-jähriger Lenker auf der A2 bei Schäffern ins Schleudern. Der Mann war gegen 10:45 Uhr gerade mit seiner 60-jährigen Frau in Fahrtrichtung Wien unterwegs, als das Auto vermutlich aufgrund von Aquaplaning die Bodenhaftung verloren haben dürfte.



Der Wagen touchierte die Leitplanke, wodurch die 60-jährige Frau verletzt wurde. Sie wurde mit dem Rettungshubschauber Christophorus 16 zur weiteren medizinischen Versorgung ins LKH nach Oberwart geflogen. Der Lenker selbst blieb unverletzt.



Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge war die A2 für rund eine halbe Stunde total gesperrt. Der Verkehr wurde für diese Zeit an der Anschlussstelle Schäffern von der Autobahn ab- und wieder aufgeleitet. Die Freiwillige Feuerwehr Pinggau führte die Fahrzeugbergung durch und reinigte die Fahrbahn.