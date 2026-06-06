Über 200 Feuerwehrleute kamen kürzlich in Pinggau zusammen, um das 140-jährige Bestehen der Frewiliigen Feuerwehr Pinggau zu feiern. Den Festakt startete eine Heilige Messe mit der Segnung des neuen Löschfahrzeuges vom Typ HLF 3. Dieses Schmuckstück des Tages wurde in weitere Folge von den zahlreichen Besucherinnen und Besucher ausgiebig bestaunt.



Auch verdiente Mitglieder wurden für ihren langjahrigen Einsatz geehrt. Als Dienstälteste dieser Feier wurden Roman Dunst für 40 Jahre und Franz Handler für 50 Jahre im Feuerwehrdienst gewürdigt. Hauptbandinspektor Harald Hönigschnabl bekam von der Steiermärkischen Landesregierung das Verdienstkreuz in Silber verliehen.



Nach em Festakt übernahm die Marktmusikkapelle und am Nachmittag „Die Oststeirer“ die musikalische Umrahmung der weiteren Feierlichkeiten.