Glück im Unglück für insgesamt vier Fahrzeuglenker am Donnerstag in der Nacht auf Freitag auf der A2 Südautobahn in Fahrtrichtung Graz. Aus bislang ungeklärter Ursache war ein schwer beladener Renault-Kastenwagen bei regennasser Fahrbahn gegen 23.55 Uhr verunfallt und überschlug sich. Das Fahrzeug kam quer über beide Fahrstreifen zwischen Pinggau und Schäffern zum Liegen.

Drei nachkommende Fahrzeuge erkannten die Gefahr zu spät und krachten in den liegengebliebenen Kastenwagen. Wie durch ein Wunder blieben alle beteiligten Personen unverletzt, wurden allerdings von den Einsatzkräften der Feuerwehren Pinggau und Schäffern erstversorgt und zur Nachuntersuchung an Rettungskräfte des Roten Kreuzes übergeben.

Fahrer blieben wie durch ein Wunder unverletzt

Unterdessen sorgte die Autobahnpolizei für eine Vollsperre der Fahrbahn in Fahrtrichtung Graz. Die Bergung des Fahrzeugs des Unfallverursachers stellte sich als besonders schwer heraus, da sein Frachtgut aus Pappkartons bis zur Decke reichte und die Feuerwehrkräne an ihre Grenzen brachte. Erst um 1.30 Uhr konnte die Überholspur für den Verkehr geöffnet werden. Als auch die drei Pkw, von denen zwei einen Totalschaden erlitten, abtransportiert waren, konnte die Autobahn um 2.15 Uhr wieder komplett freigegeben werden.