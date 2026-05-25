Bei brütender Hitze stehen in Ehrenschachen (Gemeinde Friedberg, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld) seit dem frühen Montagnachmittag rund 150 Kräfte mehrerer Feuerwehren im Löscheinsatz. Auf einem landwirtschaftlichen Anwesen gerieten rund 200 im Freien gelagerte Strohballen in Brand.

Der Altbauer des Hofes zerlegte kurz vor 14 Uhr mit einer „Flex“ Alteisen, berichtet die Polizei zur Ursache des Feuers. Der Funkenflug des Winkelschleifers dürfte die in der Nähe gelagerten Strohballen in Brand gesetzt haben. Durch den Wind wurde das Feuer weiter angefacht, schließlich brannten und glosten gleich 200 Ballen.

Die Bewohner des Anwesens alarmierten die Feuerwehr und begannen mit eigenen Löschversuchen. Am Abend standen noch rund 150 Kräfte umliegender Feuerwehren im Einsatz. Sie müssen die glosenden bzw. brennenden Strohballen mit einem Kran wegschieben, verteilen und verladen. Auf einem unbebauten Feld rund einen Kilometer vom Anwesen entfernt werden die Strohballen mithilfe eines Baggers mit Greifzange auseinandergerissen, das Stroh verteilt und anschließend abgelöscht.

Dadurch werden die Löscharbeiten wohl noch bis in die Nachtstunden andauern, so die Polizei.