Motorradlenker prallte bei Baustelle gegen Betonleitwand: schwer verletzt
Ein 22-jähriger Motorradfahrer ist am Freitagabend auf der B 54 bei Pinggau schwer verunglückt. Der Mann dürfte eine erst kürzlich eingerichtete Baustelle übersehen haben und prallte gegen eine Betonleitwand.
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