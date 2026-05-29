Es war wahrlich nicht schön anzusehen, was Schwaz und Graz auf dem Parkett in Tirol abgeliefert haben. „Das hatte zum Teil mit Handball nichts zu tun“, sagt Graz-Boss Michael Schweighofer, „aber es war ein enormer Kampfgeist und Wille zu sehen. Für die Spieler geht es um so viel, sie kämpfen teilweise auch um ihre Jobs.“ Die Grazer können nach dem 25:24 (14:10) in der letzten Runde nicht mehr auf den letzten Platz abrutschen. Am kommenden Mittwoch ist Bregenz ab 18.30 Uhr in Graz zu Gast. „Das kann sich keiner vorstellen, was der Abstieg für den Handball in Graz bedeutet hätte.“

Einen großen Anteil an dem Sieg hatte Keeper Thomas Eichberger, der nach einer starken ersten Hälfte auch in der zweiten zauberte. Gerade als die Tiroler drauf und dran waren, die Partie mit einem 4:0-Lauf zu ihren Gunsten zu drehen, packte er starke Paraden aus. Somit werden mit Graz, den BT Füchsen und der HSG Lipizzanerheimat wieder drei steirische Teams in der HLA vertreten sein.