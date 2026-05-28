Die Preise für Häuser und Wohnungen in Österreich sind erneut gestiegen. 2025 lag der durchschnittliche Preis pro Quadratmeter für Eigentumswohnungen laut Statistik Austria bei 4162 Euro und für Häuser bei 2836 Euro. Der Preis für bebaubare Grundstücke legte auf 135 Euro je Quadratmeter zu. „Ein Höchststand“, sagt Statistik Austria-Generaldirektorin Manuela Lenk.

Häuser und Wohnungen in Wien am teuersten

Am teuersten waren Häuser in Wien mit 5376 Euro pro Quadratmeter, gefolgt von Vorarlberg mit 5077 Euro und Tirol mit 4828 Euro. Salzburg war mit 4766 Euro ebenfalls weit über dem Durchschnitt. In Kärnten (2609 Euro), der Steiermark (2421 Euro) und dem Burgenland (1889 Euro) waren die Preise am niedrigsten.

Wohnungen sind auf den Quadratmeter gerechnet teurer als Häuser, weil sie sich häufig in stärker nachgefragten Lagen wie etwa in Stadt- und Ortszentren befinden. Die Preisdifferenz ist auch dem Alter der Immobilien geschuldet: Häuser bestehen oft schon länger, wenn sie gekauft werden, während viele Wohnungen im Neubau erworben werden. Wohnungen waren 2025 in Wien mit 5212 Euro je Quadratmeter am teuersten, knapp gefolgt von Vorarlberg mit 5000 Euro, Salzburg mit 4968 Euro und Tirol mit 4965 Euro. Abseits der Bundeshauptstadt und der westlichen Bundesländer waren die Preise eines Quadratmeters in Kärnten mit 3260 Euro am höchsten, gefolgt von Niederösterreich (3089 Euro). In der Steiermark und dem Burgenland waren Wohnungspreise hingegen mit 2750 und 1859 Euro je Quadratmeter am geringsten.

Beim Grundstückspreis entscheidet die Lage

Im Grundstückspreisvergleich finden sich insbesondere Wintersportgebiete und Ballungsräume auf den vordersten Plätzen. Die Gemeinde Reith bei Kitzbühel liegt mit einem Quadratmeterpreis von 2742 Euro im 5-Jahres-Durchschnitt erneut auf dem ersten Platz, gefolgt von der Stadt Kitzbühel mit 2617 Euro. Unter den zehn Regionen mit den höchsten Grundstückspreisen Österreichs finden sich außerdem Lech (2108 Euro) sowie Anif in Salzburg (1851 Euro) und die Stadt Salzburg (1345 Euro). Nach Bundesländern liegen Niederösterreich und Oberösterreich mit 116 Euro und 139 Euro am nächsten beim Österreichschnitt von 135 Euro je Quadratmeter. In der Steiermark (90 Euro), Kärnten (88 Euro) und dem Burgenland (77 Euro) lagen sie darunter.

Durchblicker: Tirol, Salzburg, Vorarlberg und Wien „praktisch unleistbar“

In Bezug auf die Leistbarkeit einer Immobilie je nach Einkommen hat die Vergleichsplattform Durchblicker eine interessante Studie vorgestellt. Die Grundaussage: Ein Eigenheim bleibt in jedem zweiten österreichischen Bezirk nicht oder nur schwer finanzierbar. Konkret sei ein durchschnittliches Eigenheim aktuell für zwei Medianverdienende in 41 von 105 österreichischen Bezirken unleistbar. Westösterreich ist laut Durchblicker „selbst für Besserverdienende kaum leistbar“.

Das teuerste Pflaster ist neben Wien, Graz und Linz sowie deren Speckgürtel eben gerade der Westen: Haushalte mit zwei Durchschnittsverdienenden müssten in Salzburg durchschnittlich 66,5 Prozent ihres Nettoeinkommens zur Kredittilgung aufwenden, in Vorarlberg 63,9 Prozent und in Tirol 62 Prozent. „Wer die Immobilie nicht schon vererbt bekommt oder Spitzenverdiener ist, hat in Großstädten sowie im Westen schlechte Karten. Tirol, Vorarlberg und Salzburg sind für Medianverdiener praktisch durchgehend unleistbar“, sagt Martin Zwickl von Durchblicker.

Grafiken aus dem Leistbarkeitsindex von Durchblicker © Durchblicker