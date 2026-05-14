Alles ist möglich! Das ist ein im Sport oft gehörter Satz. Theoretisch ist natürlich alles, was sich denken lässt, immer möglich, praktisch ist es eher unwahrscheinlich, dass sich plötzlich alle Weltmeere in Himbeersaft verwandeln, die Erde von außerirdischem Kartoffelpüree angegriffen wird oder Donald Trump den Song-Contest gewinnt. Da wird Österreich eher Fußball-Weltmeister, oder Lilli Tagger gewinnt Paris. Noch wahrscheinlicher ist, dass der Fußball-Meister heuer aus Linz kommt. Das gab's zuletzt vor 52 Jahren. Leute, die mittlerweile in Pension gehen, waren damals Schulanfänger, die Liga hatte 17 Vereine und ein Sieg war zwei (statt heute drei) Punkte wert. Keine Rückpassregel, kein VAR, schwarz gekleidete Schiedsrichter, und fünf Wechsel waren auch nicht möglich. Kaum einer der damaligen Vereine hat die Zeit unbeschadet überstanden: DSV Alpine, SV Vorarlberg, SC Eisenstadt, Admira-Wacker, Vienna, Sportclub …

1974 trugen die Spieler Koteletten bis zu den Schlüsselbeinen, Frauen mussten (kein Scherz!) ihre Männer um Erlaubnis fragen, wenn sie arbeiten wollten, und Homosexualität war gerade einmal seit drei Jahren kein mit schwerer Kerkerstrafe geahndeter Gesetzesverstoß mehr. Farbfernsehen gab es seit fünf Jahren, und der Song Contest war noch kein Klassentreffen der Diversität, gewonnen hat ein schwedisches Quartett, von dem man noch hören sollte.

Als Linz das letzte Mal Meister wurde, war Rudolf Kirchschläger gerade noch nicht Bundespräsident, und Ö3 galt als progressiver Jugendsender. Die Mannschaft hieß SK VOEST Linz und wurde von dem Grazer Helmut Senekowitsch trainiert. Von den Spielern sind mir nur Reinhold Hintermaier und Sepp Stering vertraut. Es gab aber auch einen Onkel des späteren Außenpracker-Rackerers Andreas Ulmer sowie einen Mittelfeldspieler namens György Kottán, der wohl Pate für die gleichnamigen Kult-Krimis stand.

Man soll den Geburtstag nicht am Vorabend feiern und keine Schäfchen in trockene Säcke wickeln, die noch nicht zu sind, aber heuer könnte Linz wieder Meister werden. Diesmal der LASK, bei dem Google noch mit U geschrieben wird.

Als VOEST Meister wurde, hieß es nicht zu Unrecht: In Linz, da stinkt‘s. Die historische Verbannungsstadt galt als Ruhrgebiet Österreichs. Man wunderte sich, dass dort überhaupt freiwillig Menschen lebten. Gut, der Grövaz (größter Verbrecher aller Zeiten) wollte auf dem Schlossberg seinen Altersitz, aber Linz galt als provinzielle, im eigenen Nebel eingedöste Industriestadt. Eine in die Breite gegangene Arbeitersiedlung, deren größte Straße Landstraße heißt. Touristisch unerschließbar mit der Zwergerlbahn am Pöstlingberg als einziger Sehenswürdigkeit, ständig in Gefahr, mit Liezen, Lienz oder Lens verwechselt zu werden.

Heute hat Linz mehr Arbeitsplätze als Einwohner, tolle Museen und die beste Luftqualität von allen Landeshauptstädten. Stinken tut es schon lange nicht mehr. Aber es gibt die höchste Selbstmordrate. Wieso? Weil man so lange nicht Meister geworden ist? Oder liegt es an der Mischung aus Größenwahn, Selbstverleugnung und Sturköpfigkeit? Oberösterreichisch ist die kehlkopfschonendste Sprache der Welt. Man darf nur den Mund beim Sprechen nicht bewegen, schon spricht man Oberösterreichisch.

Mohnflesserl, Linzer Torte, Leberkas-Pepi, Most-People, Bosna, Schweinsbraten … kulinarisch ist Linz eine Bastion. Aber im Sport? Sahelzone? Keineswegs. Zweimal wurde man in diesem Jahrhundert Eishockeymeister, das größte Leichtathletik-Meeting des Landes fand lange auf der Gugl statt, mittlerweile gibt es einen Marathon und ein bedeutendes Damen-Tennisturnier. Nicht zu reden von Roland Linz und Linz Yvonne. Und jetzt noch ein Double, das man in Linz wohl Dubl schreibt?

Der aktuelle Erfolg hat viele Väter: hinten Andrade, in der Mitte Horvath und vorne Kalajdzic. Dazu ein Trainer, der Rhetorik-Seminare nur vom Hörensagen kennt. Dietmar Kühbauer ist ein österreichischer Diego Simeone, ein Häferl, das öfter einmal andere anschüttet und sich in hinreißenden sprachlichen Entäußerungen ergießt, die im lauwarmen Sportlersprech erfrischend aus dem Kakao fallen, durch den sie andere ziehen. Kürzlich etwa: „Vor sechs Monaten waren wir im Arsch daheim.“

Der LASK war tatsächlich lange dort zu finden, wo die Sonne niemals hin scheint. Konkurs, Fusion. Vor zwölf Jahren drittklassig, Heimspiele in Schwanenstadt. Dass man plötzlich wieder oben steht, ist wie ein Märchen, in dem ein Zebrastreifen zum roten Teppich wird. Dabei gewannen die Schwarz-Weißen mit dem legendären Helmut Köglberger schon einmal das Double und waren als erster nicht Wiener Verein Meister. 1965! Damals eskalierte der Vietnamkrieg, Bayern München spielte noch in der Regionalliga Süd und France Gall gewann den Song Contest für Luxemburg.

Zwischendurch gab es mit Steyr, Ried und Pasching oberösterreichische Erfolge, aber außer 74 keine Meisterschaft. Manche bezeichnen die höchste nationale Klasse als rumpelige Unkrautliga, aber wenn man sich anschaut, wer von Haaland abwärts schon in Österreich gespielt hat, kann sie so schlecht nicht sein, auch wenn es in dieser Saison lange aussah, als wäre der Meisterteller so begehrt wie eine Kreuzfahrt auf einem Hantavirus-Schiff.

Der LASK als Meister würde die Energiekrise beenden, wäre doch ganz Oberösterreich im Öl. Zum bauernschlauen, mit mürbeteig-trockenem Humor gesegneten, skeptischen Linzer passt, dass man neben dem Dubl auf der Gugl mit Blau-Weiß auch absteigen kann. Was in Manchester, London, Rom, Hamburg ein Festtag wäre, würde den leicht masochistischen Linzer nur in seiner Linzerigkeit bestätigen.

Kein Bundesland ist so sehr mit an Umspannwerken gemahnenden Einfamilienhäusern verhüttelt wie Oberösterreich. Dabei wären die traditionellen Vierkanthöfe prächtig, halbe Burgen – vielleicht typisch für den misstrauischen, sich gerne selbst infrage stellenden Oberösterreicher, der das Double wohl erst glaubt, wenn es soweit ist, und erst jubelt, wenn es schon nicht mehr wahr ist, weil: Nix gsogt, is globt gnua. Aber noch ist alles möglich.