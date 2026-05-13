Und schon wieder läuft für den GAK alles auf den letzten Spieltag hinaus. Bereits in der vergangenen Saison fixierten die Rotjacken erst in der letzten Runde bei der WSG Tirol mit einem Remis den Klassenerhalt. Weil der spätere Absteiger Austria Klagenfurt aber ohnehin parallel verlor, wäre man auch mit einer Niederlage gerettet gewesen. In dieser Spielzeit sieht die Ausgangslage etwas anders aus. Obwohl die Grazer eine ordentliche Qualifikationsgruppe spielen und schon jetzt mehr Punkte (14) als in der Vorsaison (12) gesammelt haben, steht den Athletikern die schwere Reise nach Linz bevor, wo es am Samstag (17 Uhr, Sky live) zum alles entscheidenden direkten Duell um den Klassenerhalt kommt. Nur Blau-Weiß und der GAK können noch absteigen, alle anderen Teams sind bereits gerettet. Die Linzer rangieren nach 31 Runden drei Punkte hinter den Rotjacken auf dem letzten Platz, haben aber anders als der GAK das Sternchen auf ihrer Seite, weil sie nach dem Grunddurchgang eine ungerade Punktezahl am Konto hatten – im Falle einer Punktegleichheit würden die Linzer also vorgereiht. Für den GAK gibt es demnach nur eine Devise: Verlieren verboten. Alle möglichen Szenarien für den GAK am letzten Qualigruppen-Spieltag:

Der GAK verliert

Halten die Steirer dem Druck im Hofmann-Personal-Stadion in Linz nicht stand und verlieren das Spiel, geht es für den GAK nach zwei Saisonen in der höchsten Spielklasse wieder zurück in die 2. Liga. Dann nämlich würden sowohl Blau-Weiß als auch der GAK bei 24 Punkten halten, die Grazer würden aber zurückgereiht werden, weil sie anders als die Linzer nicht das Sternchen auf ihrer Seite haben. Im absoluten Albtraum-Szenario könnte der GAK sogar punktgleich mit drei (!) anderen Teams den Gang in die 2. Liga antreten müssen. Verlieren sowohl die WSG Tirol beim WAC als auch Altach gegen Ried, dann hielten bei einem Sieg von Blau-Weiß sowohl Altach, die WSG, Blau-Weiß als auch der GAK bei 24 Zählern. Und nur der GAK hat das Sternchen nicht.

Das Spiel endet unentschieden

Remisiert der GAK in Linz, ist der Klassenerhalt für die Grazer geschafft und Blau-Weiß steigt ab. Je nachdem, was auf den anderen Plätzen in Wolfsberg und Altach passiert, beenden die Steirer die Qualifikationsgruppe auf dem dritten, dem vierten oder dem fünften Platz. Platz zwei und somit die Teilnahme am Europacup-Play-off-Halbfinale gegen Ried ist bei einem Remis nicht mehr möglich.

Der GAK gewinnt

Geht der GAK bei Blau-Weiß als Sieger vom Feld, schießen die Grazer die Linzer nicht nur ins Tal der Tränen, sondern sich selbst nebst dem Klassenerhalt vielleicht sogar in den Europacup. Freilich hat diese Option beim GAK aktuell erstens niemand im Kopf und zweitens wäre es selbst bei Erreichen des zweiten Platzes in der Qualigruppe noch ein weiter Weg. Zunächst hieße es, das Europacup-Play-off-Halbfinale in Ried erfolgreich zu bestreiten ehe es dann in Hin- und Rückspiel gegen den Fünften aus der Meistergruppe um ein Ticket in der 2. Conference-League-Qualifikationsrunde ginge. Damit dieses Szenario eintritt, müsste jedoch viel passieren. Wenn jedoch die Partie zwischen dem WAC und der WSG Tirol unentschieden ausgeht und Altach zuhause gegen Ried nicht gewinnt, würde sich der GAK mit einem Sieg im Entscheidungsspiel in Linz tatsächlich Platz sieben in der Bundesliga schnappen – und damit seine Saison verlängern. Das Europacup-Play-off-Halbfinale steigt am 19. Mai in Ried.