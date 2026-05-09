Die Einen zittern und hoffen weiter, dass ihr GAK den Klassenerhalt schafft. Andere, jene die dem pessimistischen Lager zugetan sind, sehen die Rotjacken bereits in der 2. Liga. Beides ist legitim für Anhänger und spiegelt mitunter die Lebenseinstellung wider. Innerhalb der Mannschaft gibt es kein zittern und hoffen, und keiner sieht den Klub in der 2. Liga. Der Fokus wurde mit Schlusspfiff gegen Altach auf das letzte, das entscheidende Spiel Samstag auswärts gegen Blau-Weiß Linz gelegt.

Dass es zum unausweichlichen Finale gekommen ist, ergaben die Resultate der vorletzten Runde. Der GAK holte vor 7221 Besuchern im Stadion Graz-Liebenau ein 2:2. Das Ergebnis ist bitter, das Zustandekommen des Resultats gibt Anlass, weiterhin der Mannschaft den Verbleib in der obersten Leistungsklasse zuzutrauen. Die Athletiker lagen bereits mit 0:2 in Rückstand. Ein Zaubertor von Patrick Greil in der 37. Minute, der den Ball aus rund 40 Metern von der Seitenlinie via Latte ins Netz schoss, war das 1:0. Und ein Weitschuss von Vesel Demaku (59.) bedeutete das 2:0.

Fußballgespielt wurde nicht, Wasserball wäre die passende Bezeichnung gewesen. Warum Schiedsrichter Isa Simsek angepfiffen hatte, man weiß es nicht. Der Ball schwamm an vielen Stellen des Platzes mehr als er rollte und blieb in den Lacken stehen anstatt zu rollen. Irregulär. Das Wort wollte niemand in den Mund nehmen. „Das war kein Fußballspiel. Ich denke, da sind wir uns einig“, sollte Sportdirektor Tino Wawra feststellen und ergänzte seine Aussage: „Die zwei unnötigen Tore muss man auch nicht kriegen.“ Dafür hätte der GAK wohl einen Elfmeter bekommen müssen, als Altach-Goalie Dejan Stojanovic Ramiz Harakaté im Strafraum von den Beinen holte. Simsek zeigte auf den Punkt, nach dem Onfield-Review nahm er diesen zurück.

Mit dem Rücken zur Wand aktivierte Feldhofer Daniel Maderner und warf nach einer Stunde den Kapitän gemeinsam mit Murat Satin anstelle von Grosse und Thorsten Schriebl in die Wasserschlacht. Für den Stürmer war es das Comeback nach Muskelverletzung. Er zwang Stojanovic in der 85. Minute zu einem Reflex, zwei Minuten später machte er es besser und knallte den Ball zum 1:2-Anschlusstreffer im Tor. Murat Satin gelang in der 98. Minute noch der Ausgleich. Er jubelte, als wäre der GAK gerettet. „Ich war falsch informiert, ich dachte Linz würde hinten liegen“, erklärte er seinen Jubel. Aufgrund der Aufholjagd sprach Wawra von einer „großen Moral“, die die Mannschaft gezeigt hatte, nimmt die Spieler aber auch gleich in die Verantwortung für das große Finale in Linz. „Wir hätten es gerne schon erledigt, aber jetzt müssen wir eben Eier zeigen“, sagte er. Feldhofer konnte seiner Mannschaft auch nicht viel vorwerfen und warnt: „Wir dürfen nicht in die Opferrolle verfallen.“

Das werden die Spieler auch nicht, wenn man Tobias Koch zuhört, der sagt: „Jetzt ist keine Zeit zum Jammern. Jetzt haben wir wirklich ein Finale. Wir werden unser Leben auf dem Platz lassen.“