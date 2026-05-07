Die magische Zahl, die der GAK in dieser Woche fest im Blick hat, lautet 26. Dies würde bedeuten, dass man Altach am Samstag im finalen Heimspiel der Saison besiegt hätte und bereits am vorletzten Spieltag die große Party zum Klassenerhalt zelebrieren könnte. Dies wäre fraglos das rote Wunschszenario an diesem Wochenende und gleichzeitig auch das simpelste, ohne diverse Seitenblicke in die Stadien der Konkurrenz. „Es ist eine gute Herangehensweise, auf uns zu schauen. Wir wissen, wenn wir gewinnen, sind wir durch“, verdeutlicht Trainer Ferdinand Feldhofer. Im Fall der Fälle könnten nicht mehr alle Konkurrenten auf die dann 26 Punkte der Grazer kommen, weil sie sich gegenseitig Punkte wegnehmen.

Auch bei einem Remis gegen Altach könnte bereits am Samstag der Klassenerhalt fix gelingen, wenn Blau-Weiß Linz bei der WSG Tirol leer ausgeht. Bei jedem Punktgewinn der Oberösterreicher kommt im Falle eines GAK-Unentschiedens der finale Gang nach Linz auf die Rotjacken zu – mit dem Nachteil, dass BWL das berühmte Sternchen auf seiner Seite hätte, sprich im Falle der Punktgleichheit automatisch vor dem GAK gereiht wird. Abhängig vom Ausgang der Partie des WAC in Ried wäre dann auch ein nervenraubendes Szenario mit fünf Abstiegskandidaten in der letzten Runde denkbar.

Solch ein für den neutralen Beobachter furioses Finale wäre im Falle einer GAK-Niederlage ausgeschlossen, da dann Altach definitiv gerettet wäre. Trost würde der Umstand bieten, dass sich die Feldhofer-Elf noch aus eigener Kraft retten könnte. Gleichzeitig wäre es auch denkbar, dass die Grazer die rote Laterne übernehmen und als Tabellenletzter nach Linz reisen müssten. Dies würde bei einem Blau-Weiß-Sieg in Innsbruck und einem Punktgewinn des WAC in Ried schlagend werden. Eine rote Rettung trotz Niederlage ist an diesem Wochenende nicht möglich.

Im Worst Case wäre es also denkbar, dass der GAK mit 24 Punkten den Gang in die 2. Liga antreten muss. „Es ist bitter, dass wir es mit so vielen Punkten noch nicht geschafft haben“, meint Feldhofer im Hinblick auf die gegenwärtig 23 Zähler. Dies ist historisch gesehen eine nachvollziehbare Einschätzung. Seit der Modusänderung der Bundesliga im Jahr 2018 mit der Teilung in Meister- und Qualifikationsgruppe hätte diese Ausbeute in jeder Saison für den Klassenerhalt gereicht.

Ferdinand Feldhofer schwört seine Spieler auf eine fokussierte Leistung gegen Altach ein © GEPA

Die Admira erwischte es 2022 mit 21 Punkten, Altach, Ried und Hartberg retteten sich damals mit jeweils 22 Zählern. Auch Wacker Innsbruck stieg 2019 mit 20 Punkten ab. Dies wäre in dieser Spielzeit nur möglich, wenn Blau-Weiß Linz gar nicht mehr punktet. Üblicherweise genügt eine Ausbeute wie diese. Auch dem GAK reichte in der Vorsaison die Marke von 20 Punkten, um in der Bundesliga zu bleiben. Klagenfurt stieg mit 16 Punkten ab, Lustenau im Jahr davor ebenfalls mit deren 16, Ried kam 2022/23 gar nur auf 14. Den Negativrekord hält St. Pölten mit nur 13 Punkten aus dem Jahr 2021.

„Es wird auf uns ankommen“, schwört Feldhofer seine Spieler ein, nicht nach rechts und nach links zu schauen, sondern eine ähnlich konzentrierte Darbietung zu zeigen wie zuletzt in Liebenau üblich – in Heimspielen ist der GAK im Kalenderjahr 2026 noch unbesiegt. „Ich verlange, dass wir vorne wieder diese Durchschlagskraft zeigen und auf den Endzweck aus sind, beziehungsweise dass wir gemeinsam bedingungslos verteidigen. Das hat uns in den Spielen, die wir gewonnen haben, richtig stark gemacht“, erinnert der Coach. Gelingt abermals solch ein fokussierter Auftritt wie vergangenes Wochenende gegen die WSG ist die „magische 26“ im Bereich des Möglichen.