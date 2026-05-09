Innerhalb der Mannschaft würde man nicht wirklich merken, worum es eigentlich geht, findet Christian Lichtenberger und will dies als positives Zeichen interpretiert wissen. Denn was für den GAK im Heimspiel gegen Altach (17 Uhr, Sky live) auf dem Spiel steht, weiß logischerweise jedes Kadermitglied. „Aber man merkt, dass wir wissen, was wir können, und jeder das Vertrauen hat, dass wir es schaffen. Das ist ein ganz wichtiger Schlüssel“, konkretisiert Lichtenberger und ortet, dass „nicht jeder verkopfen“ würde ob der nach wie vor angespannten Tabellensituation.

Dies sei einerseits dem befreienden 4:0-Heimsieg gegen die WSG Tirol, an dem der 30-Jährige mit je einem Tor und einer Vorlage einen fairen Anteil hatte, geschuldet: „Jetzt wollen wir gegen Altach nachlegen.“ Andererseits gehört Lichtenberger zu jenen GAK-Kickern, die im Vorjahr den Abstiegskampf schon einmal erlebt und auch gemeistert haben. Dies sei eine Erfahrung, auf der sich nun aufbauen ließe: „Es ist immer von Vorteil, wenn du so was schon einmal erlebt hast. Du weißt einfach, was auf dich zukommt. Schon im letzten Jahr war jedes Spiel ein Endspiel, dieses Jahr wieder. Im unteren Playoff ist das einfach so.“

Anders als im Frühjahr 2025, als die endgültige Rettung erst im letzten Saisonspiel auswärts bei der WSG Tirol gelang, könnte der Oberösterreicher auf Spannung bis zuletzt diesmal allerdings gut und gerne verzichten: „Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hoffe, dass es nicht auf das letzte Spiel hinausläuft.“ Das einfachste Szenario, wie der Verbleib in der Bundesliga schon am Samstag fixiert werden und das nächstwöchige Gastspiel bei Blau-Weiß Linz mit ungleich weniger Druck in Angriff genommen werden könnte, ist kein Geheimnis: Mit drei Punkten gegen Altach wäre der GAK fix gerettet.

Seit der Niederlage gegen Wolfsberg am Montag sind auch die Vorarlberger im Abstiegskampf mittendrin, statt nur dabei. „Für Altach wird es auch nicht so einfach werden, weil sie jetzt das erste Mal so richtig unter Druck sind, nachdem sie zuvor eher vorne dabei waren. Sie wissen jetzt auch, wenn sie verlieren sollten, ist noch alles möglich.“

Seit der Rückkehr ins Oberhaus hat der GAK gegen Altach meist eine gute Figur abgegeben. Die ersten sechs direkten Duelle endeten mit je drei Siegen und drei Remis, allerdings setzte es zuletzt auswärts im Rahmen der Qualifikationsgruppe eine 0:1-Niederlage. „Dafür möchten wir uns revanchieren“, erklärt Lichtenberger.

Christian Lichtenberger hofft, dass der GAK an die Leistung gegen die WSG anknüpfen kann © GEPA

In persönlicher Hinsicht war es schon überfällig, dass er in Sachen Scorer-Punkte gegen die WSG gleich doppelt angeschrieben hat. „Es war nicht so, dass ich zuvor nie solche Pässe gespielt habe, nur jetzt haben wir sie halt reingehaut“, grinst Lichtenberger, der einen der Treffer von Mark Grosse aufgelegt hat, wofür der sich umgehend mit einem Assist revanchierte. „Mich hat es sehr gefreut, weil ich echt schon lange darauf gewartet habe, noch dazu im Vergleich mit der letzten Saison.“

Fünf Tore und sechs Vorlagen steuerte Lichtenberger damals bei, in der laufenden Spielzeit war sein Derby-Tor gegen Sturm die bis zum WSG-Match einzige Ausbeute. Dies lässt sich teilweise mit der verringerten Einsatzzeit argumentieren. Der Mittelfeldspieler stand zwar in 28 Spielen auf dem Platz, gerade im Herbst jedoch oftmals als Joker. Erst im Frühjahr löste Lichtenberger wieder regelmäßiger das Ticket für die Startelf. Wirklich geändert habe er nichts, er sei einfach drangeblieben. „Ich muss mir sicher nie ankreiden lassen, dass ich nicht 100 Prozent gebe“, meint der Kreativspieler, „dann kommt es früher oder später so, wie man es verdient hat. Wenn du die Qualität hast, wirst du am Ende des Tages spielen, wenn du nie wirklich lockerlässt.“

Wie es für Lichtenberger beim GAK weitergeht, ist aktuell noch offen. Sein Vertrag läuft mit Saisonende aus. Zukunftsfragen haben für ihn derzeit allerdings Nachrang: „Ich kann nur sagen, dass es Gespräche gibt. Ansonsten habe ich das mit meinem Manager so geregelt, dass, so lange es um alles geht, ich mich darauf fokussieren möchte. Alles andere kommt danach.“ Noch geht es für die Rotjacken definitiv um alles. Lediglich eine Prognose wagt Lichtenberger schmunzelnd in Sachen persönlicher Zukunft: „Ich weiß nur, dass ich ziemlich sicher nicht überbleibe.“