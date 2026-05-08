„Das ist mit der Raumordnung aus unserer Sicht einfach nicht in Einklang zu bringen“, kritisieren Bewohner der kleinen Ortschaft Hohenberg in der Gemeinde Aigen im Ennstal. Man verstehe nicht, warum im Gesetzestext formulierte Grundsätze „in diesem speziellen Fall“ nicht eingehalten werden und spricht von „schiefer Optik“.

„Spezieller Fall“ und „schiefe Optik“ deshalb, weil die Kritik auf Vizebürgermeister Daniel Tiefenbacher gemünzt ist. Beziehungsweise auf dessen Wunsch, einen knapp 1000 Quadratmeter großen Grund in Hohenberg im Zuge der derzeit laufenden Revision des Flächenwidmungsplans von Frei- auf Bauland umzuwidmen. Konkret soll es zu einem Aufschließungsgebiet werden. Damit verknüpftes Aufschließungserfordernis: die Herstellung der Wasserversorgung.

Verstoß gegen Raumordnung

Im Steiermärkischen Raumordnungsgesetz, so die Kritiker, werde zu sparsamem Flächenverbrauch und wirtschaftlicher Aufschließung von Grundstücken aufgerufen. Außerdem sei die Zersiedelung der Landschaft zu vermeiden. Der Baulandwunsch des stellvertretenden Gemeindeoberhaupts verstoße aber dagegen.

In der Gemeinde sei ausreichend freies Bauland vorhanden, somit werde gegen den Grundsatz des sparsamen Flächenverbrauchs verstoßen. Wie auch gegen jenen der wirtschaftlichen Aufschließung – die Wasserwerksgenossenschaft Hohenberg stoße bei der Versorgung schon jetzt an ihre Grenzen. Die Lage des Grundstücks am äußersten Rand der bestehenden Siedlungsstruktur wiederum stehe der Forderung, Zersiedelung zu vermeiden, diametral gegenüber.

Beim Verkauf des Grundstücks 2018 an Tiefenbacher sei dem Verkäufer von der Gemeinde außerdem zugesichert worden, dass darauf niemals gebaut werden dürfte. Nur im Vertrauen auf die Richtigkeit dieser Auskunft, im Glauben, dass die Fläche auch zukünftig landwirtschaftlich genutztes Freiland bleiben werde, sei der Verkauf damals über die Bühne gegangen.

„Nach bestem Wissen und Gewissen“

Die Gemeinde weist sämtliche Vorwürfe zurück. Eine schiefe Optik, sagen sowohl der kritisierte Vize-Ortschef als auch Bürgermeister Thomas Klingler, gebe es keineswegs. Aigen, betont letzterer, gehe in der Raumordnung „sehr transparent und umfassend“ vor, der neue Flächenwidmungsplan sei „nach bestem Wissen und Gewissen“ erstellt worden.

Man arbeite mit einem renommierten Raumplanungsbüro zusammen, erklärt Amtsleiter Gerhard Schönthaler. Dieses habe sämtliche Baulandwünsche unabhängig geprüft – ob rechtlich möglich, ob mit allen übergeordneten Vorgaben im Einklang. Der Gemeinderat habe bekundet, dass den Ansuchen im Falle einer positiven Überprüfung im Sinne des Gleichheitsgrundsatzes weitgehend stattzugeben sei. Tiefenbacher sei wie alle anderen mit Baulandwunsch behandelt worden.

Bürgermeister Thomas Klingler sieht keine schiefe Optik © KLZ / Gerhard Pliem

Zur wirtschaftlichen Aufschließung beziehungsweise seinem Aufschließungserfordernis merkt Tiefenbacher an, dass er keinen Antrag an die Wasserwerksgenossenschaft Hohenberg gestellt habe. Er erwäge, über eine andere Genossenschaft anzuschließen oder selbst einen Brunnen zu fassen.

Schönthaler weist noch darauf hin, dass über die Genehmigung des Flächenwidmungsplans ohnehin die Aufsichtsbehörde des Landes entscheide. Der Plan werde demnächst nach Graz übermittelt, wo er genau geprüft werde. Sollte tatsächlich etwas mit der Raumordnung nicht in Einklang sein, würde er mit einer Versagensandrohung und der Aufforderung zur Berichtigung retourniert werden.

Lediglich Auskunft über Status quo

Und die angebliche Zusicherung beim Verkauf vor rund acht Jahren? Das sei keine Zusicherung, sondern lediglich eine Auskunft über den damaligen Status quo gewesen, erklärt der Amtsleiter. „Zu diesem Zeitpunkt war das Grundstück weder im Örtlichen Entwicklungskonzept noch im Flächenwidmungsplan als Bauland vorgesehen.“