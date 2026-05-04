Den ersten Alarm gab es am Freitagnachmittag für die Feuerwehr Aigen im Ennstal. Kurz vor 16 Uhr wurden die Einsatzkräfte gerufen, weil im Ortsteil Vorberg ein Hang neben einer Gemeindestraße brannte. Rund 200 Quadratmeter Fläche waren beim Eintreffen der Feuerwehr betroffen. „Aufgrund der trockenen Vegetation sowie der unmittelbaren Nähe zum Wald bestand die Gefahr einer weiteren Ausbreitung zu einem beginnenden Waldbrand“, lassen die Einsatzkräfte wissen.

Weitere Wehren alarmiert

Weil vor Ort kein Löschwasser vorhanden war, wurden die Feuerwehren Lantschern, Irdning und Stainach nachalarmiert. Sie schafften mit ihren Tanklöschfahrzeugen im Pendelverkehr Wasser heran. Mehrere Trupps der FF Aigen und Lantschern begaben sich ins steile, felsdurchzogene Gelände, um den Flammen zu Leibe zu rücken und nach versteckten Glutnestern zu suchen. Selbiges tat per Wärmebildkamera auch die Crew eines Polizeihubschraubers, die aus der Luft unterstützte.

Glück hatte ein Feuerwehrmann, der während des Einsatzes von einem Stein am Kopf getroffen wurde. Sein Helm „wurde massiv beschädigt, wies sogar ein Loch auf. Der betroffene Kamerad blieb unverletzt“, berichtet die Feuerwehr.

Blütenstaub für Rauch gehalten

Am Sonntag dann wurden auch die Feuerwehren Dietmannsdorf, Trieben-Werk und Trieben-Stadt zu einem Waldbrand gerufen. Gemeldet worden war er von einem Lenker, der auf der Autobahn unterwegs war und vermeintlich Rauch aus dem Wald aufgehen sah. „Es war aber ein Fehlalarm, es dürfte nur die Waldblüte gewesen sein“, heißt es seitens der Feuerwehr, die nach einer Erkundungsfahrt Entwarnung geben konnte.