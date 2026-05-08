Seit 1. Mai und einer Novelle der Straßenverkehrsordnung (StVO) gelten auch E-Scooter in Österreich offiziell als Fahrzeuge. Für Nutzerinnen und Nutzer der motorisierten Roller bringt das einige entscheidende Änderungen mit sich. Einerseits gilt ab sofort für E-Scooter-Fahrer die 0,5-Promille-Grenze. Andererseits müssen Unter-16-Jährige einen Helm tragen und die E-Scooter mit Bremse, Klingel und Blinker ausgerüstet sein.

So weit, so gut. Ein praktisches Problem am neuen Gesetz: Bei vielen Modellen gestaltet sich die Beschaffung und Nachrüstung als kompliziert. Zahlreiche Leserinnen und Leser meldeten sich deswegen bei der Kleinen Zeitung. „Die Blinker werden fast nur in spezialisierten E-Scooter-Shops angeboten. Und online sind sie vor allem rund um die Ballungsräume ausverkauft“, hieß es diese Tage auch von ÖAMTC-Jurist Matthias Wolf. Selbst Fachgeschäfte verweisen auf lange Wartezeiten bei Nachrüstkomponenten.

Flasher-Gründer Alexander Rech und Ines Wöckl © Nina Huber

In diesem Lichte besonders kurios: Ein explizit auf nachrüstbare Blinker spezialisiertes Grazer Start-up fällt aus formalen Gründen als Alternative aus. „Unsere Lösung ist mit diesem Gesetz nicht zulässig. Weil vorgeschrieben wird, dass Blinker am Fahrzeug montiert werden müssen“, erzählt Flasher-Mitgründerin Ines Wöckl.

Fast 15.000 Blinker verkauft

Seit mehr als drei Jahren verkaufen die Grazer Blinker für Rad- und Scooterfahrer. Befestigt werden diese am Oberarm, gesteuert werden die Blinker, die auch als Bremslicht fungieren, per Armschwenk. Die Hände bleiben am Roller. Fast 15.000 Stück wurden bis dato abgesetzt. Dennoch blieb die Technologie bei der Gesetzesänderung außen vor. „Obwohl man zum Beispiel weiß, dass die Blinker am Lenker selbst von einer zierlichen Frau mit Jacke leicht verdeckt werden können“, sagt Wöckl. „Doppelt absurd“ (Wöckl) sei es zudem, dass in den Jahren zuvor beträchtliche Summen an öffentlichem Geld via Förderung in das Start-up flossen.

Immerhin ist nun Bewegung zu vernehmen. So schlägt der ÖAMTC vor, dass Systeme wie jene von Flasher ebenfalls in die Blinkerpflicht einfließen. Auch beim Start-up baut man auf die Novelle der Novelle, die österreichweit 500.000 E-Scooter-Fahrer betrifft. Erste Signale aus dem Verkehrsministerium interpretiert man bei Flasher als Hoffnungsschimmer, ein Treffen ist avisiert.