Tabellenführer LASK muss im Meisterschaftsfinale der Fußball-Bundesliga auf seinen Topscorer Moses Usor verzichten. Der Offensivspieler zog sich am Sonntag im Heimspiel gegen Red Bull Salzburg (2:1) einen Innenmeniskuseinriss zu. Zumindest die Kreuz- und Seitenbänder blieben unverletzt. Zwecks einer schnellen Genesung wird sich der 24-jährige Nigerianer einer Arthroskopie unterziehen, er fehlt aber am Sonntag (14.30 Uhr) in der letzten Runde bei der Wiener Austria.

Usor ist mit 13 Treffern Zweiter in der Torschützenliste. „Natürlich ist die Verletzung für Moses und uns sehr bitter, gleichzeitig sind wir erleichtert, dass keine schwerwiegendere Bandverletzung vorliegt“, sagte Sportdirektor Dino Buric in einer Aussendung. Der LASK geht bei der Austria auf den zweiten Meistertitel los, den Athletikern reicht dabei schon ein Remis.