Am 11. Juni beginnt die Fußball-Weltmeisterschaft, die auf dem amerikanischen Doppelkontinent ausgetragen wird. Der Blick richtet sich dabei vor allem auf die USA – mit 78 der 104 Partien steigt dort ein Großteil der Spiele, jeweils 13 Partien finden in Mexiko und Kanada statt, bis dann am 19. Juli der Titel vergeben wird.

Neben der WM feiern die Vereinigten Staaten 2026 auch 250 Jahre Unabhängigkeit und die berühmteste Straße des Landes, die Route 66, wird 100 Jahre alt. Doch der erhoffte Ansturm von Touristen bleibt aus. Dazu hat die Politik von US-Präsident Donald Trump beigetragen. Die umstrittenen Razzien der Einwanderungsbehörde ICE, Einreiseverbote für Bürger bestimmter Länder, Pläne für strengere Einreisekontrollen – vieles hat Urlauber in der jüngeren Vergangenheit verunsichert oder irritiert und für rückläufige Besucherzahlen gesorgt.