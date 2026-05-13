Wenn Johann Schmuck etwas macht, dann ist er mit vollem Einsatz dabei, könnte man sagen. So hat es der Steirer auch zu einem der besten Köche dieses Landes gebracht, er ist der „Herr“ im 4-Hauben-Tempel „Terra“ in Stainz, sorgt dort mit seinem Team für lukullische Genüsse. Doch neben dem Kochen hat Schmuck noch eine andere Leidenschaft: Sturm Graz. Der Weststeirer ist sozusagen schwarz-weiß bis in die Seele und macht sich so über seinen Herzensklub seine Gedanken. Vor dem packenden Meisterschaftsfinale am kommenden Wochenende kam ihm eine Idee, wie er seinen Herzensklub motivieren kann. Es ist zweifelsfrei eine gewisse Art von Bestechung, oder aber einfach eine positive Inspiration: Johann Schmuck lobt „gratis bei mir essen – ein Leben lang“ aus – falls Sturm tatsächlich den dritten Meistertitel in Serie holt.

Dann aber, so verspricht Schmuck, wird es für den/die Torschützen am Sonntag im Heimspiel gegen Rapid eben sozusagen eine „Dauerkarte“ für das „Terra“ in Stainz geben, „den ersten kulinarischen Bestechungsversuch der österreichischen Fußballgeschichte“, wie es eine Aussendung verheißt:“ Wird Sturm Meister, essen die Torschützen von Sturm Graz und Austria Wien ein Leben lang gratis bei mir.“ Schmuck selbst ist seit Kindertagen Sturm-Fan, fast bei allen Heimspielen in der Fankurve dabei – und natürlich auch am Sonntag im Stadion. Der Wert der „Motivation“ ist nicht gering: 165 Euro kostet aktuell das Menü, dafür gibt es einzigartige Genussmomente wie „Eingelegter Spargel mit Maiwipferl, Erbse und Brennnessel“ oder „Gegrillter Stör mit Oliven, Rohmilch und Kapern“.

Und Schmuck betont auch, dass die ausgesprochene Einladung kein kurzfristiger Gag ist: „Das mit dem ein Leben lang gratis essen ist ernst gemeint und gilt natürlich auch nach der Karriere der Kicker. Wer Sturm an diesem Sonntag zum Meistertitel schießt, ist auf ewig mein Gast.“ Das lässt ja wohl auch den Sturm- und Austria-Kickern das Wasser im Mund zusammenlaufen ...

Ein Unbekannter ist Schmuck bei Sturm nicht, vor drei Jahren hat er schon rund ums Cup-Finale in Klagenfurt einen eigenen „Glücksteller“ für den SK Sturm kreiert.