1, 2 oder 3? Vorletzte Chance, vorbei – so heißt es heute um etwa 19 Uhr noch für drei Klubs in der Fußball-Bundesliga. Mit Tabellenführer LASK und den Verfolgern Sturm und Salzburg hat ein Trio noch die Möglichkeit, sich zum Meister zu küren. Das Momentum spricht klar für die Oberösterreicher. Sie führen zwei bzw. vier Zähler vor ihren Rivalen und verfügen nach dem Triumph im ÖFB-Cup über reichlich Selbstvertrauen. Da spielt es auch keine Rolle, dass Sascha Horvath und Co. seit dem 29. Spieltag und damit gerade einmal an zwei der bislang 30 Runden an der Spitze standen.

Das hat selbstverständlich mit dem desaströsen Saisonstart des LASK zu tun. Unter Joao Sacramento gab es gerade einmal sechs Punkte in sieben Spielen. Nach zwei weiteren Partien unter Interimstrainer Maximilian Ritscher, unter dem nur ein Zähler hinzukam, übernahm der vom WAC abgeworbene Didi Kühbauer. Von Platz elf liegend katapultierte der „Trainer der Saison“ seine Truppe ganz nach oben. Selbsterklärend, dass die Linzer in allen Belangen besser wurden, was auch die Statistik klar belegt (siehe unten). Interessanter Aspekt: Am Kader änderte sich quasi nichts. Der Stamm blieb komplett zusammen, Kühbauer formte aus diesem eine schlagkräftige Einheit.

Bei Weitem nicht so schlecht unterwegs wurde Jürgen Säumel beim SK Sturm vor Weihnachten 2025 beurlaubt. Auf Platz drei liegend musste die Klublegende gehen. Unter Nachfolger Fabio Ingolitsch wurde die Defensive stabilisiert, die Heimbilanz aufgebessert, der Punkteschnitt minimal besser (+0,04) und der Sprung auf Platz zwei geschafft. Der gravierende Unterschied zum LASK: Ingolitsch musste bzw. durfte mit einem radikalen Umbau in seinem Aufgebot umgehen. Zahlreiche Langzeitverletzte erschwerten die Aufholjagd, den Titel doch noch erfolgreich verteidigen zu können. Der Punkteschnitt-Vergleich im Kalenderjahr 2026 sieht zudem auch nur einen kleinen Vorsprung von Kühbauer (1,76) gegenüber Ingolitsch (1,69).

Jürgen Säumel (Sturm), Thomas Letsch (Salzburg) und Joao Sacramento (LASK) mussten bei ihren Klubs bereits gehen © GEPA (2), APA

Keinen Trainereffekt gab es bislang in Salzburg. Thomas Letsch wurde auf Platz eins liegend von seinen Traineraufgaben entbunden. Unter Nachfolger Daniel Beichler ging es in allen Belangen bergab – weniger Punkte, weniger Tore, mehr Gegentore und der Absturz auf Platz drei. Und das mit dem mit Abstand teuersten Kader in Österreich.

Kurios auf jeden Fall, dass in Österreich zum zweiten Mal in Folge eine Mannschaft Meister wird, die zumindest einen Wechsel auf der Trainerbank vorgenommen hat. Der Unterschied: In der Vorsaison ging Christian Ilzer bei Sturm freiwillig von Bord und wechselte nach Hoffenheim, Säumel übernahm damals.