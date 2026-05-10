Für die beiden Trainer des Steirer-Duells geht eine sentimentale Woche zu Ende. Eine Woche des Neubeginns für den einen, der andere nahm Abschied von einem erfolgreichen Kapitel.

Fabio Ingolitsch durfte am Donnerstag seine Tochter neu im Leben begrüßen. Für den Sturm-Coach und seine Frau ist es das zweite Kind. „Für mich ist es die perfekte Woche gewesen“, strahlte er nach dem Sieg in Hartberg.

Sein Gegenüber Manfred Schmid stand letztmals bei einem Hartberger Heimspiel an der Seitenlinie. Vor dem Anpfiff wurde er von Präsidentin Brigitte Annerl und dem Hartberger Bürgermeister Marcus Martschitsch offiziell verabschiedet. Der Wiener, dem die lebenslange Ehrenmitgliedschaft beim TSV verliehen wurde, konnte und wollte seine Wehmut nicht verbergen. „Wenn sich die Worte dabei nicht nur ums Sportliche drehen, sondern wenn man auch menschlich etwas hinterlassen hat, macht einen das schon sehr stolz. Ich gehe definitiv mit einem lachenden Gesicht.“

Schmid kündigte an, dass er gerne für Besuche nach Hartberg zurückkommen werde. Auch ein berufliches Wiedersehen mit einigen Akteuren ist alles andere als ausgeschlossen: „Die guten Beziehungen werden bleiben. Vielleicht trifft man den einen oder anderen bei einem anderen Verein wieder.“