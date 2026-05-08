Aller guten Dinge sind drei. Zumindest für Otar Kiteishvili, der Spielmacher des SK Sturm wurde zum dritten Mal in Folge als Spieler der Saison in der Bundesliga ausgezeichnet. „Diese Ehrung hat für mich einen hohen Stellenwert und ist auch beim dritten Mal wieder ein unglaubliches Privileg. Solche persönlichen Auszeichnungen wären ohne den Rückhalt meiner Mitspieler und unseres Trainerstabs nicht möglich. Für mich ist der Preis auch ein Zeichen unserer gemeinsamen Entwicklung – und wir sind noch nicht am Ende“, sagte der Georgier zur Auszeichnung. Er verwies Sasa Kalajdzic, Sascha Horvath, Kerim Alajbegovic und Moses Usor auf die Plätze.

Auch beim Tormann der Saison darf ein steirischer Klub jubeln: Tom Ritzy Hülsmann von Hartberg sicherte sich die Auszeichnung in seiner Premierensaison. „Mir bedeutet diese Auszeichnung sehr viel, weil sie zeigt, wie stark wir als Mannschaft vor allem defensiv in dieser Saison aufgetreten sind. Gleichzeitig ist sie nicht nur mein eigener Erfolg, sondern auch das Resultat der gemeinsamen Arbeit unseres gesamten Torwartteams.“ Auf den Plätzen folgen Lukas Jungwirth, Nikolas Polster, Alexander Schlager und Dejan Stojanovic.

Newcomer der Saison wurde Salzburgs Alajbegovic, Jacob Hödl vom SK Sturm landete auf Platz drei. Trainer der Saison ist LASKs Didi Kühbauer, Manfred Schmid (Hartberg) ist Dritter, Fabio Ingolitsch (SK Sturm) Fünfter.