Vor einigen Wochen präsentierte Luca Weinhandl in der Kabine stolz sein Handy mit einem ganz besonderen Schnappschuss. Das Bild zeigt ihn als Einlaufkind gemeinsam mit einem gewissen Stefan Hierländer.

Jahre später schrieb der glückliche Nachwuchskicker von einst selbst Sturm-Geschichte. Mit seinem Treffer in Hartberg avancierte er zum jüngsten Bundesliga-Torschützen aller Zeiten im Dress der Grazer. Auch Hierländer kam zum Einsatz und bastelte weiter an seinem Legenden-Status. Mit seinem 316. Pflichtspiel für Sturm überholte er einen gewissen Ivica Vastic. Auf die nächste Allzeitgröße vor ihm, Christian Gratzei (318 Matches), fehlen nur zwei Einsätze. Ein Überholmanöver wird sich nicht mehr ausgehen, denn am Sonntag endet mit dem Saisonfinale gegen Rapid die Sturm-Karriere des Kapitäns.

Im Idealfall geht eines der erfolgreichsten Kapitel der Vereinsgeschichte mit dem dritten Meistertitel in Serie zu Ende. Wie Hierländer generell in seinem schwarz-weißen Jahrzehnt einige Meilensteine live miterlebt hat. Wie zum Beispiel den Treffer des bis dato jüngsten Liga-Schützen der „Blackies“. Wer dies war? „Bei dem Tor war ich auch dabei. Gegen Austria Wien im Happel-Stadion“, braucht Weinhandl einen Tipp des Routiniers, ehe ihm mit Romano Schmid des Rätsels Lösung einfällt: „Ich kann mich erinnern, wie er am Tormann vorbeigegangen ist.“

Die jüngsten Bundesliga-Torschützen aller Zeiten:

Dass er den A-Teamspieler im klubinternen Ranking abgelöst hat, war dem Teenager gar nicht bewusst: „Ich hätte es eigentlich nicht gedacht, denn die Bundesliga gibt es seit über 50 Jahren.“ In diesen fünf Jahrzehnten gab es insgesamt nur acht noch jüngere Torschützen als den Mittelfeldspieler, der am Sonntag 17 Jahre, 3 Monate und 29 Tage alt war. Von der Spitze der Rangliste lacht weiter Ex-Kapfenberger Michael Gregoritsch und wird diese wohl auch noch eine Weile tun.

„Es ist eine coole Sache, aber kaufen kann ich mir auch nichts davon“, will Weinhandl seinen Verdienst nicht überbewertet wissen und handelt sich einen Einspruch von Hierländer ein: „Das ist sehr bescheiden, aber das ist schon eine große Geschichte. Ich habe auch Romano erlebt, der hat sein Tor anders präsentiert und sich das Datum auf seinem Schuh eingestickt.“ Der Treffer im Juli 2017 sollte das einzige Tor des Vasoldsbergers für Sturm bleiben, der noch im selben Sommer nach Salzburg wechselte und später in Bremen den richtigen Karriereweg einschlug.

„Ich habe ja nicht nur Romano gesehen“, hat Hierländer einige Talente bei Sturm erlebt. Bei Weinhandl ortet er vor allem einen Unterschied: „Dieses Extrovertierte braucht Luca nicht. Er hat eine fußballerische Qualität, die besonders ist. Ich möchte ihm nicht Honig ums Maul schmieren, aber er hat Fähigkeiten, die auch für das A-Nationalteam irgendwann sehr interessant sein können.“

Der Hochbegabte selbst machte nach dem Montagstraining, was er oft macht. Er schob eine Extraeinheit. Torschusstraining. Fast so, als müsste er üben, noch genauer zu zielen als in Hartberg. „Manchmal muss man ihn bremsen und ihm sagen: ‚Mein Freund, es ist vorbei für dich‘“, sagt Trainer Fabio Ingolitsch zum Trainingseifer des Juwels. Laut Meinung des Coaches könnte Weinhandl die Torgefahr zu einer Kernkompetenz weiterentwickeln, so gut schätzt er dessen Schuss ein. Ein Ziel, das sein Schützling anstrebt: „Weitschüsse schaden nicht als Mittelfeldspieler. Es ist immer gut, wenn man das als Waffe hat. Der Trainer hat mich in den letzten Wochen immer wieder motiviert, dass ich einfach mal hinschießen soll. Ich bin froh, dass es geklappt hat.“

Hierländer war 18 Jahre jung, als er im Trikot von Austria Kärnten sein erstes Bundesliga-Tor erzielt hat. Das war 2009, dem Geburtsjahr von Weinhandl. „Ich kann mich noch erinnern, wie Hierli im Cup-Finale das Tor geschossen hat“, kommt ihm ein anderer denkwürdiger Hierländer-Moment aus dem Jahr 2018 in den Sinn. Nun ist er alt genug, von der Routine seines Mitspielers zu profitieren. „Vor dem Rapid-Spiel hat er mir zum Beispiel gesagt, dass ich nichts zu verlieren habe. Das hat schon geholfen“, erklärt Weinhandl und erwähnt, dass auch Hinweise der Führungskraft kommen würden, wenn man einmal etwas falsch macht.

„Aber das hält sich in Grenzen, weil er viel richtig macht. Es ist ein gutes Zeichen, wenn man nicht so viel anweisen muss“, grinst Hierländer. Weinhandl wiederum meint über den 35-Jährigen: „In der Mannschaft sagen alle ‚Staubsackerl‘ zu ihm, weil er es so staubig runterspielt.“ Dessen Konter: „Staubig heißt souverän.“

Am 23. September 2017 unterhielten sich die beiden noch nicht auf Augenhöhe, lernten sich aber kennen. Der achtjährige Weinhandl war im Match gegen Altach das Einlaufkind Hierländers. „Hast du eigentlich aussuchen können, mit wem du einläufst?“, erkundigt sich Hierländer. „Es hat geheißen, dass hinten die besten Spieler sind“, lacht Weinhandl. Damals hieß der Kapitän noch Christian Schulz und Hierländer betrat als vorletzter Akteur zwischen Deni Alar und Peter Zulj das Feld.

Am 23. September 2017 im Spiel von Sturm gegen Altach war Luca Weinhandl das Einlaufkind von Stefan Hierländer © GEPA

„Jetzt bist du es, der sagt, dass er einmal mit mir eingerannt ist. Aber dein Ziel muss sein, dass einmal ich es bin, der erzählt, dass ich mit dir eingerannt bin“, sieht Hierländer das Potenzial, dass Weinhandl eine große Karriere hinlegt. „Vom Spielerprofil traue ich ihm viele Positionen zu. Sein Offensivdrang ist sehr interessant für einen Mittelfeldspieler, aber er verfügt auch über gutes Raumgefühl in der Defensivarbeit. Wenn er hart an sich arbeitet und auch das Physische hinbekommt, werde ich derjenige sein, der öfter davon erzählt.“

Vier Meistertitel und fünf Cupsiege zieren Hierländers Lebenslauf. Kommt am Sonntag der zehnte Titel dazu, würde es die Laufbahn des Kärntners abrunden. Das Gefühl, Vizemeister zu sein, kennt er und könnte gerne darauf verzichten: „Man entwickelt schon eine gewisse Sucht, Titel zu gewinnen. Ich wünsche Luca und den anderen Jungs, dass sie hungrig bleiben und weiter erfolgreich sein wollen.“ Welche Ziele Hierländer nach seiner aktiven Sturm-Zeit anstrebt, ist noch nicht entschieden. Optionen gibt es einige. Eine davon ist auch ein Verbleib im Klub in einer anderen Rolle.