Wenn die GAK-Abwehr am Samstag (17 Uhr) im allesentscheidenden Spiel auswärts gegen Blau-Weiß Linz so dicht ist, wie der Kanal neben Trainingsplatz Nummer zwei in Graz-Weinzödl, dann ist der Klassenerhalt in trockenen Tüchern. Der verstopfte Abfluss nahm am Dienstagvormittag keinen Regentropfen auf. Aufgrund des Starkregens war der Rasen tief, bei weitem aber nicht so wie bei der „Wasserschlacht“ im Spiel gegen Altach.

Gegen die Vorarlberger musste Mathias Olesen aufgrund eines Schwindelanfalls vorzeitig ausgewechselt werden. „Ihm geht es gut“, sagte Sportdirektor Tino Wawra. Dass er nur ein Individualtraining abspulte, wird mit dem Modewort „Belastungssteuerung“ erklärt. Dieselbe Auskunft erhält man auf die Nachfrage, warum Donovan Pines und Daniel Maderner in der Kraftkammer blieben und nicht in den Regen mussten. Und als Ramiz Harakate vorzeitig den Trainingsplatz verließ, gab es als Erklärung vonseiten Wawra mit einem Grinsen im Gesicht: Belastungssteuerung. Offiziell sind alle Spieler fit.

Diesmal waren sie alle wieder da im Trainingszentrum. Präsident Rene Ziesler, der kurz zur Mannschaft sprach. Wawra, der die Spieler bei der Übungseinheit ganz genau unter die Lupe nahm sowie drei Fans, die etwas mit dem Wetter haderten, aber eine Zeit lang durchhielten. Die Stimmung war gut. Co-Trainer Florian Hart feierte am Montag seinen 36. Geburtstag und musste gestern durch das Kaderspalier laufen, wobei der Jubilar abgeklopft wurde. Die Spieler hatten ihren Spaß, das Trainerteam danach, als sie die Mannschaft im Training intensiv forderte. Aktuell ist die Atmosphäre bei den Rotjacken leicht angespannt, aber gut.