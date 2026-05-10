WM-Songs sind eigentlich Pflichtprogramm für gute Fußballstimmung, aber diesmal hat die FIFA erst mal komplett daneben geschossen. Nach massivem Fan-Hate und jeder Menge Spott im Netz musste am Ende ausgerechnet wieder Shakira übernehmen.

Zuerst präsentierte die FIFA für die WM 2026 den Song „Lighter“ von Jelly Roll und Carín León. Das Problem: Viele Fans fanden den Track komplett emotionslos, zu generisch und eher nach US-Radio als nach Fußball-WM klingend. Online wurde der Song regelrecht zerlegt, inklusive Vergleichen wie: „Das klingt wie die Musik aus einem Truck-Werbespot.“ Besonders oft fiel dabei natürlich der Vergleich zu Shakiras „Waka Waka“, das bis heute als Goldstandard für WM-Songs gilt.

Die Reaktion vieler Fans darauf: eher Augenrollen

Andere beschrieben den Track als typische Musik für eine Bier- oder Rasiererwerbung, also genau dieser überdramatische amerikanische Werbe-Sound, den man eher bei NFL- oder Pickup-Werbung erwartet. „Statt über Fußball singt Jelly Roll in einem countrylastigen Refrain von Freiheit und von Ketten, die nicht mehr rasseln – und spätestens mit der Textzeile ‚Lord, I‘m Feeling lighter‘ biegt er dann in Richtung Gospel ab“, schrieb Julian Münz auf Web.de.

Gianni Infantino stellte sich trotzdem demonstrativ hinter den Track. Der FIFA-Präsident lobte „Lighter“ als „kraftvollen Ausdruck von Energie, Freude und Resilienz“ und meinte, der Song werde Fans auf der ganzen Welt verbinden.

Kurz danach zog die FIFA dann quasi die Notbremse, und plötzlich war Shakira wieder da. Gemeinsam mit Burna Boy veröffentlichte sie den neuen offiziellen WM-Song „Dai Dai“. Im Netz feierten viele das wie eine verspätete Rettungsaktion nach dem Motto: „Okay, jetzt fühlt es sich wenigstens wieder nach WM an.“

Und plötzlich hieß es, „Lighter“ sei nur das erste eines ganzen, offiziellen Albums, das im Rahmen der Weltmeisterschaft 2026 veröffentlicht werden soll. Wir sind gespannt.