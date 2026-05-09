Nach dem Tod von Schlager-Ikone Jack White (85) im vergangenen Oktober zeigte sich nun Witwe Rafaella Nußbaum (41) mit einem neuen Mann an ihrer Seite. In den Sozialen Medien postete sie ein Bild von sich und ihrem Freund, einem Berliner Unternehmer namens Jan Kluwe (51), wie die „Bild“ berichtet.

Nach dem Tod ihres Mannes scheint die Trauer nun überwunden. Am malerisch schönen Strand von Mexiko genießt Nußbaum mit ihrem Partner unbeschwerte Stunden und macht mit dem Schnappschuss in Bademode die Beziehung offiziell.

Vom Freund zum Partner

Wie die „Bild“ weiter berichtet, soll der neue Mann an ihrer Seite aber kein Unbekannter in Rafaellas Leben sein. Der Boxer und ehemalige deutsche Meister im Bankdrücken soll bereits zu Lebzeiten ihres Mannes zum Freundeskreis der 41-Jährigen gehört haben. Nach zahlreichen traumatischen Ereignissen der letzten Monate wurde aus der Freundschaft nun Liebe.

Der Neuanfang scheint der Zweifach-Mutter gutzutun. Rafaella bringt ihre Kinder Max (7) und Angelina Melody (2) in die Beziehung mit, Jan Kluwe eine siebenjährige Tochter.