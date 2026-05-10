Er ist ein Strahlemann, immer ein Lächeln auf den Lippen, gut gelaunt und mit einer positiven Einstellung versehen. Doch es gibt freilich auch jene Phasen im Leben eines Leistungssportlers, die einen vor Herausforderungen stellen. „Ich hatte gerade ein paar Tage, die an mir gezehrt haben. Ich war antriebslos, vieles hat sich so gezwungen angefühlt und ich hatte körperlich zu kämpfen. Im Wasser merkst du es sofort, wenn du dich dahinquälst. Und wenn ich einmal wirklich keine Lust zum Krafttraining habe, dann wissen alle, da stimmt etwas nicht mit mir. Ein bisschen Abstinenz hat mir jetzt geholfen, wieder den Kopf völlig frei zu bekommen“, verriet der Schützling von Alex Deblaise, der mit seinem Coach „offen kommuniziert. Er hat auch gesehen, dass eine kurze Pause nötig war. Ich habe diese Tage gebraucht und konnte abschalten. Das sogenannte ‚Socializen‘ hat mir ganz gut getan, jetzt bin ich wieder voll da.“

Die Vorbereitung verlief aber „einwandfrei und ohne Vorkommnisse“. Die Schulterprobleme vor einem Jahr sind inzwischen Geschichte. „Wir hatten von Jänner bis März eine lange Trainingsphase. Im zweiwöchigen Trainingscamp in Hurghada konnten wir intensiv arbeiten. Ich habe einiges in die Explosivkraft investiert.“ Das schien sich auszuzahlen, denn kurz darauf ließ er es in Schweden, bei einem stark besetzten Teilnehmerfeld, krachen und holte sich über die 50-Meter-Freistil den Sieg, gefolgt von einem Triumph in Laibach – allerdings war seiner Meinung nach „da der Saft schon etwas draußen“.

„Der Großteil war schockiert“

Gigler muss sich seine Kräfte sorgfältig einteilen, denn die Saison ist vollgespickt mit Highlights. Im August geht in Paris die Europameisterschaft in Szene und Anfang Dezember findet die Kurzbahn-WM in Peking, am Olympiaschauplatz von 2008, statt. Die Frage nach den Olympischen Spielen 2028 in Los Angeles, stimmt Gigler, der vergangenen Dezember in Lublin bei den Kurzbahn-Europameisterschaften über Bronze (100 m Lagen) jubelte, etwas nachdenklich. „Vom Kopf her ist es schon fixiert, nur ist die angebliche Limitgestaltung nicht ohne. Sie wurde angekündigt, wobei wir dachten, es sei ein Aprilscherz, weil sie so schnell sind. Das ist schon Wahnsinn, was von uns abverlangt wird. Der Großteil war schockiert, da läuft es einem echt kalt den Rücken hinunter. Die aktuellen B-Limits sind so schnell wie vorher die A-Limits, sprich auf manchen Strecken geht es da um eineinhalb bis zwei Sekunden. In meiner Paradedisziplin waren damals vier oder fünf Athleten unter dem Limit. Die Zeiten kursieren herum. Mal schauen, ob sie auch wirklich bestätigt werden, aber ich gehe fast stark davon aus.“

Heiko Gigler in Aktion © GEPA

Auf seine ersten Schwimmkurse angesprochen, spricht Gigler von „mittelprächtigen Erinnerungen. Ich habe es als Sechsjähriger gehasst und mich oft in die Dusche geschlichen und versteckt“, verriet Kärntens Schwimm-Ass. Ein kleiner Tritt in den Hintern seiner Eltern sei letztlich der Anstoß für seine Schwimmkarriere gewesen. Ob er sich seinerzeit bewusst war, wie knochenhart der Schwimmsport tatsächlich sein kann, verdeutlicht er: „Definitiv nicht, doch ich war schon immer der Typ, der sich voll verausgabt hat. Vor allem als Junger steckt man viel mehr weg.“

Über die Grenzen hinaus gehen, über seinen eigenen Schatten springen und sich bis zum Ende quälen, ist sein täglich Brot – gelegentliche Brechattacken am Beckenrand inklusive. „Dieses Noch-schneller-werden-Wollen treibt mich nach wie vor an“, versichert der Oberkärntner, der sportlich äußerst diszipliniert ist und geradeaus denkt – privat kann ihm seine Ungeduld vereinzelt einen Streich spielen.

Heiko Gigler gewann im Dezember EM-Bronze © GEPA

Was viele vermutlich nicht wissen – für Gigler hätte 2017 alles aus und vorbei sein können. „Mit 21 war ich kurz vor dem Aufhören. Das war eine sehr schwierige Zeit, mein Tiefpunkt in meiner bisherigen Laufbahn.“ Ein unfreiwilliges Andenken an 2022 ist eine Narbe, die seinen Hals ziert. Er musste sich damals einer Hals-Operation unterziehen – ein Abszess sowie eine Entzündung unter dem Halsmuskel machten dem SV-Spittal-Athleten, der 2024 bei der EM mit Bernhard Reitshammer, Valentin Bayer und Simon Bucher in der 4 x 100 m Lagen-Staffel sensationell Gold gewann, zu schaffen. Doch das ist längst Vergangenheit, denn der 1,92-Meter-Hüne, der sich als Anime- und Bud-Spencer-Fan outet, hat noch lange nicht genug.