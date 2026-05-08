Eine Rückreise in die Heimat aus Australien über Malaysia, Istanbul, Wien und am Ende mit dem Auto nach Kärnten und das nach einem Bandscheibenvorfall. Allein dieser Gedanke löst wohl ein Unwohlsein aus. Kanu-Ass Felix Oschmautz erzählt, wie ein Moment plötzlich die WM-Träume im Herbst platzen ließ und mit welchen Herausforderungen er konfrontiert wurde. „Ich bin zwar zum Glück ohne Operation davongekommen, aber es hat seine Zeit gedauert. Ich hatte bereits 2018 einen, der schleichend kam und sehr langsam verschwunden ist. Da habe ich lange mit Schmerzen trainiert. In Australien kam es plötzlich. Ich bin unter ein Abwärtstor durchgetaucht, habe mich zurückgelehnt, seitlich rotiert und dann ist es mir voll eingeschossen. Ich kam noch irgendwie aus dem Boot, konnte es aber nicht mal aufheben, bin dann ins Krankenhaus und schlussendlich im Flieger gelandet, die Reise war sehr unlustig und mühsam.“

Die Beschwerden machten Infiltrationen und völlige Bettruhe unausweichlich. Täglich 22 von 24 Stunden ruhig zu liegen glich einer Tortur. „Das war mental extrem zach und ich hatte kein Vertrauen in meinem Körper.“ Seine Ambition lag vorerst darin, zurück zu Alltagsbewegungen, ehe er in Richtung Tiefenstabilisation übergehen konnte. „Danach ging es mit Gewichten los, sodass ich wieder leicht das Gefühl hatte, ich gehe zum Training. Aber es waren tatsächlich Minischritte.“ Nach einem mehrwöchigen Reha-Training, war es schließlich erst im Dezember möglich „20 Minuten im Flachwasser geradeaus zu paddeln. Am leichten Wildwasser etwas ausprobieren war im Jänner. Das war eine Umstellung.“

Entzündung der Facettengelenke

Dementsprechend war in der Vorbereitung Fingerspitzengefühl gefragt, um rechtzeitig fit zu werden. So absolvierte der Informatikstudent im Feber ein vierwöchiges Trainingslager in Pau. „Die ersten zwei Wochen waren richtig gut. Ich war selbst überrascht, es hat sich so angefühlt, als wäre nie etwas gewesen.“ Nur haben sich anschließend muskuläre Probleme eingeschlichen – eine Entzündung der Facettengelenke in der Wirbelsäule soll ausschlaggebend gewesen sein. „Wenn du ein paar Wochen nicht trainieren kannst, ist das ein Rückschlag. Bei Schmerzen kommen die Gedanken zurück, was wieder sein könnte, aber aktuell kann ich mich nicht beschweren.“

Nichtsdestotrotz wagte sich der 26-Jährige im März nach Amerika, besser gesagt nach Oklahoma – jener Strecke, auf der 2028 um Olympia-Medaillen gekämpft wird – und sie ist die heurige WM-Strecke. „Da habe ich mich am Wildwasser herangetastet, hatte zusätzlich Kraft- und Lauftraining. Einfach, dass sich der Körper wieder an die Belastungen und Abläufe gewöhnt. Die Strecke taugt mir, weil sie eben auch neu ist. Dann kann man tüfteln, was eine coole Abwechslung ist. ‚Road to LA‘ kann also beginnen“, erklärt der zweifache EM-Bronzemedaillengewinner 2022, der seit April „wieder Vollgas geben kann. Mein Körper hat sich an die spezielle Beanspruchung gewöhnt.“

Mutiger und gelöster

Mit den Rängen vier und fünf zuletzt in Ivrea hat er bei einem stark besetzten Weltranglisten-Bewerb eindrucksvoll demonstriert, dass er für den Weltcupauftakt in zwei Wochen gewappnet ist. „Ich vertraue meinem Körper total. Die Belastung des unteren Rückens ist bei uns enorm und wenn ich gar nichts spüre, dann ist es für mich eine Bestätigung, es passt alles. Ich hoffe, dass ich es weiter so gut im Griff habe, so auch dieses Wochenende in Tacen.“

Angesprochen aufs Körpergewicht meint der Maria Saaler, „dass die Kajaks auf die Körpergröße angepasst werden. Demnach macht es keinen Unterschied, ob jemand 65 oder 90 Kilogramm wiegt. Aber die Techniken sind halt unterschiedliche.“ Aufgrund seines jahrelangen Erfahrungsschatzes agiert der Cross-EM-Vize von 2023 „inzwischen mutiger und gelöster. Manchmal ist es nicht der Fehler, mit dem man vom Plan abweicht, sondern es ergibt sich eine noch bessere Möglichkeit.“

Während er sich privat als Ordnungsfanatiker einen Namen gemacht hat und gelegentlich seine emotionale Seite durchsickert, kommen sportlich sein Perfektionismus und Ehrgeiz zum Vorschein. „Da bin ich extrem rational, weil ich gewisse Dinge optimieren will. Manchmal übertreibe ich angeblich mit der Detailversessenheit, auf der anderen Seite zeichnet mich das aus.“