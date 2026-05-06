Rosa ist hier nicht nur eine Farbe, sondern ein Versprechen. Wenn kommenden Freitag der Giro d’Italia startet, verwandeln sich Italiens Straßen in eine Bühne, auf der Helden geboren und Träume zerstört werden. Der Osttiroler Felix Gall verriet diesbezüglich: „Ich muss gestehen, es reizt mich, einmal etwas Neues auszuprobieren.“ Der 28-Jährige absolvierte in der Vorbereitung drei Höhentrainingslager und investierte gezielt in sein Zeitfahren, sein kleines „Stiefkind“. „Wir haben viel getüftelt – vor allem an der Aerodynamik gibt es noch Potenzial –, aber ich habe eine realistischere Position auf dem Rad gefunden. Insgesamt konnte ich mich steigern, habe noch härter und intensiver trainiert als in den Jahren zuvor. Ich habe die Scheu verloren, noch härter zu trainieren. Das letzte Camp am Ätna verlief sehr gut. Ich würde sagen, ich fühle mich bereit“, erklärt „Österreichs Sportler des Jahres 2023“, der bereits bei der UAE Tour im Februar mit Rang fünf stark aufzeigte.

„In einer Fluchtgruppe wird man mich nicht sehen“

Und eines hat er bereits verinnerlicht: „Langsam wird es Zeit für ein Podium bei einer Grand Tour. Das ist zweifellos ein hochgestecktes und ambitioniertes Ziel – aber es ist erreichbar, wenn alles perfekt zusammenpasst. Es lohnt sich, dafür zu kämpfen“, betont der Decathlon-Profi, der gemeinsam mit seinem Landsmann Gregor Mühlberger an diesem Ziel feilt. Ob sich sogar ein Etappensieg ausgehen kann, bleibt allerdings reine Spekulation – dafür müsste Gall Superstar Jonas Vingegaard bezwingen. „In einer Fluchtgruppe wird man mich nicht sehen. Wenn überhaupt, dann in einem offensiven Finale, in dem man bereit sein muss, alles zu riskieren.“

Nach der vergangenen Saison genoss Gall eine frühere Off-Season. Mit seiner Freundin Maya gönnte er sich einen ausgiebigen Amerika-Trip. „Die Reise hat in Kalifornien begonnen, ging weiter nach Minneapolis und am Ende waren wir noch in Boston. Dazwischen bin ich durch die Prärie galoppiert und wir waren bei den Los Angeles Philharmonic, was eine tolle Premiere für mich gewesen ist.“ Es sei eine enorm wichtige Zeit gewesen, „da man eigentlich nur in so einer Phase komplett abschalten und loslassen kann“. Verzicht, aber auch Zweifel spielen freilich eine Rolle, „sonst wäre man eine Maschine. Aber man nimmt sich die Phasen heraus, in denen man absolut bereit ist, alles für den Erfolg zu geben und es gibt Tage, in denen man lebt.“

„Davon bin ich nicht der größte Fan“

Und sonst? Topfavorit Vingegaard „spitzt“ bei der 109. Ausgabe nach 21 Etappen auf das historische Double. Vom packenden Balkan-Auftakt in der Küstenstadt Nessebar bis zur epischen Dolomiten-Show: Die Rundfahrt verspricht Nervenkitzel pur. Die erste Etappe sei laut Gall „eher unspektakulär. Da dürften keine Hindernisse auf uns warten.“ All zu weit will der Junioren-Weltmeister von 2015 nicht voraus blicken, „sonst könnte es mich vielleicht überwältigen. Mal schauen, ob etwas zur Qual werden wird, denn ich weiß mitunter, was mich erwartet, aber dann doch wieder nicht. Ich hoffe nur, dass es in den Bergen nicht zu kalt und zu regnerisch wird. Davon bin ich nicht der größte Fan.“

Angesprochen auf seinen Teamkollegen, „Jahrhunderttalent“ Paul Seixas, der heuer bei der Tour de France als Kapitän sein Debüt feiern wird, sagt Gall: „Es ist beeindruckend, was er präsentiert und vor allem mit welcher Geschwindigkeit er sich sukzessive verbessert. Wir haben den Anspruch ein absolutes Topteam zu werden und da braucht es einige sehr gute Fahrer. Es pusht am Ende alle.“ Der Franzose ist nämlich mit 19 Jahren bei der Tour der jüngste Teilnehmer seit fast 90 Jahren und könnte dem Slowenen Tadej Pogačar sowie Vingegaard gehörig den Kampf ansagen. „Ja, ich will unbedingt zur TdF zurückkehren“, verriet Gall.