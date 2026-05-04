„Im Moment fällt mir selbst das Stiegensteigen noch schwer – da wirkt der Gedanke ans Skifahren fast fern.“ Es ist eine herausfordernde Phase, in der sich der Körper bemerkbar macht und vieles Kraft kostet. Dennoch denkt Kärntens Speed-Spezialist Max Franz nach seiner mittlerweile neunten Operation und dem Ausscheiden aus dem ÖSV-Kader noch nicht ans Aufhören.

„Mein Ziel habe ich noch nicht vollständig erreicht. Ich stand zwar wieder im Starthaus, doch die Fahrt ins Ziel fehlt mir noch. Natürlich bringt das Kader-Aus einige Überlegungen mit sich“, sagt der Kärntner nachdenklich, aber entschlossen. Bis es so weit ist, braucht es vor allem Geduld. „Die Operation ist gut verlaufen und war notwendig. Es wurde einiges gemacht: Der Nagel entfernt, die Patellasehne eröffnet, Platte und Schrauben herausgenommen, eine Arthroskopie im Sprunggelenk durchgeführt und Narbengewebe behandelt. Ein umfangreicher Eingriff, der sich zäher gestaltet, als ich erwartet hatte.“

Trotzdem gibt es Fortschritte: „Ich bin bereits mitten in der nächsten Reha-Phase und seit Sonntag wieder ohne Krücken unterwegs. Am Mittwoch werden die Nähte entfernt.“

„Ich muss die Heilung abwarten“

Wann der WM-Bronzemedaillengewinner von 2017 wieder ins Training einsteigen kann, bleibt vorerst offen und lässt sich kaum seriös abschätzen. „In den ersten sechs Wochen ist Vorsicht gefragt, danach rechne ich mit einem halbwegs normalen Trainingsalltag. Wenn alles gut verläuft, ergibt sich Schritt für Schritt der nächste Fortschritt. Entscheidend ist jetzt, die Heilung abzuwarten und zu sehen, wie schmerzfrei ich tatsächlich bin. Erst dann kann und muss eine Entscheidung getroffen werden. Im Moment wäre es noch zu früh – ich möchte auch niemanden unnötig verrückt machen“, erklärt der 36-Jährige. Bis dahin bleibt nur, geduldig zu bleiben und auf einen positiven Verlauf zu hoffen.