Der Wings for Life World Run begeistert kommenden Sonntag bereits zum 13. Mal Laufbegeisterte auf der ganzen Welt – und das unter einem besonders bewegenden Motto: Laufen für jene, die es selbst nicht können. Sämtliche Startgelder und Spenden fließen dabei zu 100 Prozent in die Rückenmarksforschung. Für Kärntens ehemaligen Skispringer Lukas Müller ist dieser Tag etwas ganz Besonderes. 2023 legte er beeindruckende 2,35 Kilometer mit Krücken in 41 Minuten zurück. „Es ist einfach schön, Teil der Lösung zu sein. Man tut nicht nur sich selbst etwas Gutes, sondern unterstützt auch eine wichtige Sache – und was könnte es Schöneres geben, als sich gemeinsam zu bewegen? Es gibt kaum Gründe, nicht mitzumachen“, sagt der Spittaler. Seine Worte haben besonderes Gewicht: Seit einem schweren Sturz beim Skifliegen am Kulm im Jahr 2016 sitzt er im Rollstuhl – er weiß daher genau, wofür er läuft.

Im Vorfeld des World Runs gewährt der selbstständige Vermögensberater und Motivationscoach Einblicke in zwei sehr persönliche Erlebnisse, die gleichermaßen berühren und nachdenklich stimmen. Eines davon führt nach Bad Häring. Dort begegnete der Kärntner einem jungen Mann namens Florian Lechner, der nach einem folgenschweren Absturz aus 270 Metern Höhe einen hohen Querschnitt erlitt und heute das Gesicht des App-Run-Events in Saalfelden ist. „Das war ein Tag, den ich nie vergessen werde“, erinnert sich Müller. „Ich bin durch die Rehaklinik gefahren und habe mich im Stockwerk geirrt – die Stationen sehen dort alle gleich aus. Ich hatte sofort das Gefühl, dass etwas nicht stimmt, aber nicht, weil ich falsch abgebogen bin.“

„Sie konnte nicht einmal ihr Handy halten“

Es war ein Moment, der sich kaum in Worte fassen lässt – eine eigentümliche, bedrückende Stimmung, eine seltsame Aura lag in der Luft. „Ein paar Tage später habe ich erfahren, dass Florians Vater verstorben ist.“ Eine Geschichte, die unter die Haut geht und zugleich zeigt, wie schwer es für Angehörige sein kann, mit solchen Schicksalsschlägen umzugehen. Für den passionierten Rollstuhl-Rugbyspieler stand in diesem Augenblick fest: „Nach meinem Unfall haben mich so viele Menschen unterstützt. Für mich stand es außer Frage, einen guten Teil dieser Unterstützung an Florian weiterzugeben.“

Der Gedanke an diese Geschichte lasse seine eigene „fast relativ erscheinen – so tragisch sie auch ist. Aber im Hintergrund ist eben noch etwas ganz anderes passiert“, erklärt Müller und erinnert sich an ein weiteres prägendes Erlebnis im Krankenhaus. Dort begegnete er einer jungen Frau Anfang 20, die sich bei einem Unfall das Genick gebrochen hatte. „Im Gegensatz zu mir konnte sie lediglich die Unterarme anwinkeln und wieder absenken – mehr nicht. Sie konnte nicht einmal ihr Handy halten. Das war furchtbar, zumal sie denselben Bruch hatte wie ich.“

„Das war ein Schock“

Damals war der ehemalige Junioren-Weltmeister selbst Patient. „Der Primar hat mich gefragt, ob ich vielleicht mit ihr sprechen möchte. Ich wusste nicht, ob ich ihr helfen kann, aber ich bin zu Kathi gefahren.“ Was ihn tief beeindruckte, war ihre Resilienz: „Sie war im Kopf so stark, dass ich überzeugt war, sie würde – im Vergleich – einen guten Rehabilitationsweg vor sich haben.“ Doch diese Begegnung ließ ihn nicht los. Einige Wochen später erkundigte er sich in Bad Häring nach ihr – und erhielt eine erschütternde Nachricht: „Zu Weihnachten, nur drei oder vier Monate nach ihrer Querschnittslähmung, ist sie an einer Lungenembolie gestorben. Das war ein Schock.“

Lukas Müller „rollt“ auch heuer wieder © Red Bull Content

„Das Schicksal fragt nicht – ganz egal, ob du Bundespräsident bist oder obdachlos. Es bleibt immer ein Restrisiko, selbst der Nächste zu sein. Und oft trägt man keine Schuld, sondern ist einfach zur falschen Zeit am falschen Ort.“ Immer wieder werde man so unvermittelt vor vollendete Tatsachen gestellt. Mit seinen Erzählungen wolle er „keine Angst verbreiten – aber jeder weiß, dass es ein Restrisiko gibt“.

Umso wichtiger sei es, die eigene Situation bewusst zu schätzen: „Manchmal reicht ein einziger Moment, und alles, was davor war, tritt in den Hintergrund. Unsere Zeit ist begrenzt – deshalb sollte uns unsere Gesundheit besonders viel wert sein. Natürlich gibt es vieles, das wir nicht beeinflussen können. Aber im Rahmen meiner Möglichkeiten will ich etwas zurückgeben. Das Klischee, dass Menschen mit Behinderung automatisch arm und hilfsbedürftig sind, hält sich hartnäckig. Ja, wir haben Einschränkungen – aber wir können genauso unseren Beitrag für die Gesellschaft leisten.“