Es war ein absoluter Viertelfinal-Wahnsinn in der Ferlacher Ballspielhalle, der nach zwei Verlängerungen im 7-Meter-Schießen mit 46:45 an die Hausherren ging. Eingesprungen als Co-Trainer ist der ehemalige Leistungsträger der Kärntner, Dean Pomorisac, der seit mehr als 15 Jahren im Handballverein engagiert ist. „Man nennt mich den Feuerwehrmann, ich bin da und springe ein, wo Not am Mann ist. Aber auf der Bank zu sitzen, war unglaublich, eine ganz andere Sichtweise und Emotionen, die man lebt.“

Nach der darauffolgenden Niederlage in Krems wartet auf die Mannschaft von Robert Begus nun das Spiel der Spiele. Dieser Abend, die Entscheidung um den Halbfinaleinzug in der HLA-Meisterliga, könnte tatsächlich in die Geschichte eingehen. „Bis Dezember war die Saison überragend. Anschließend hatten wir einen Hänger, den wir des Öfteren im Frühjahr schon hatten. Aber mit dem vierten Platz im Grunddurchgang konnte man zufrieden sein.“ Der 37-Jährige spricht von einem „Reifeprozess. Die Mannschaft ist gewachsen, hat eine Teammoral verinnerlicht und glaubt an sich.“

„Diese Wechsel sind erfolgsversprechend“

Als immens wichtiges Puzzleteil haben sich der Betreuerstab und die Handschrift von Begus herauskristallisiert. Sie scheuen sich nicht davor, zu rotieren. „Das kommt den Jungs zugute. Wir haben jahrelang mit dem Einserbrettl gespielt und vielleicht damit manche Spieler verheizt. Diese Wechsel sind erfolgsversprechend, denn man darf nicht vergessen, dass junge Spieler Spielpraxis brauchen und da reden wir nicht von Sekunden.“ Ein weiterer Faktor, den die Ferlach ausspielt, ist die Ausdauer. „Die Mannschaft ist nie eingebrochen und demonstriert daher die starke körperliche Verfassung. Christoph Hölzl hat diese Aufgabe neu übernommen. Das Training hat früher begonnen, jeder hat sein eigenes Programm bekommen – und das trägt jetzt Früchte.“

Dean Pomorisac beendete 2022 seine Karriere © GEPA

Pomorisac, der als Ex-Aktiver vorwiegend das Kabinengeflüster vermisst, schwärmt vom gesamten Kollektiv, doch ein Mann hat ihn darüber hinaus überrascht. Die Rede ist von Vizekapitän Florian Ploner. „Er hat eine starke Quote, übernimmt Verantwortung, obwohl er früher nicht jener Spielertyp war, der unbedingt viel Risiko genommen hat. Er ist zu einem echten Leader geworden.“ Und mit Toni Perkusic, dem besten Torschützen der Ferlacher, hat jener Spieler „eingeschlagen“, der sich letzte Saison teilweise schwer getan hat.

„Jungs werden das Herz am Feld lassen“

Ferlach avancierte zu einer Heimmacht und mit einem vollen Haus „ist alles möglich. Ich hoffe, unser Publikum wird der Pluspunkt sein. Die Halle wird gedroschen voll sein. Krems spielt zwar sehr schnell, da müssen wir aufpassen, und ich hoffe, dass ihr Keeper, ich glaube – wir sind sein Lieblingsgegner –, sich mit seinen Paraden zurückhält.“ Die Halle soll am Samstag also in der Farbe blau versinken und die „Jungs werden das Herz am Feld lassen. Nach dem Schlusspfiff würde ich gerne hören: Ferlach steht zum ersten mal in der Geschichte im Halbfinale!“

Und sonst? Kommende Saison wartet zum ersten Mal ein Lizenzverfahren auf die heimischen Handballklubs. „Deshalb wird sich auch bei uns einiges ändern, denn gewisse Auflagen müssen erfüllt werden.“