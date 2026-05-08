In Villach startet ein neues kostenloses Jugendangebot, das sich gezielt an Mädchen und junge Frauen richtet. Unter dem Namen „Sportsgirls“ lädt das Jugendreferat an drei Terminen auf die Freizeitanlagen am Wasenboden. Dort können Teilnehmerinnen ohne Vorkenntnisse Trendsportarten wie Streetball, Fußball, Calisthenics und Skateboarden ausprobieren.

Die Anlagen in Villach wurden gemeinsam mit Jugendlichen geplant und stehen grundsätzlich allen offen. Jugendreferentin Vizebürgermeisterin Gerda Sandriesser (SPÖ) betont: „Diese Orte sind selbstverständlich für alle da“. Gleichzeitig habe man festgestellt, dass sich manche Mädchen und junge Frauen nicht trauen, solche Anlagen in der Öffentlichkeit zu nutzen, besonders wenn Plätze von Fortgeschrittenen dominiert sind.

Die Trendsportanlage in Villach soll durch die Aktion von mehr Mädchen genutzt werden © KLZ/Wiesflecker

Ausprobieren ohne Ausrüstung

Begleitet wird das Angebot von Profitrainern sowie den Betreuerinnen des Villacher Jugendzentrums. Eingeladen sind ausdrücklich Anfängerinnen. Ausrüstung ist nicht nötig. Sandriesser will vor allem jene ansprechen, die noch zögern. „Man kann weder scheitern, noch kann man sich blamieren. Man muss auch nicht sportlich sein und braucht weder Vorkenntnisse noch Ausrüstung.“

Die Termine finden jeweils montags statt. Am 11. Mai geht es von 15 bis 17 Uhr um Streetball und Fußball im Käfig bei der Unteren Draubrücke. Am 1. Juni steht von 15 bis 17 Uhr Streetworkout und Calisthenics ebenfalls bei der Unteren Draubrücke am Programm. Am 29. Juni wird von 17 bis 19 Uhr im Skatepark Wasenboden Skateboarden ausprobiert. Informationen gibt es im Villacher Jugendzentrum und auf villach.at/jugend.