Über David Roland Scharl aus Gödersdorf in der Marktgemeinde Finkenstein ist am heutigen Donnerstag am Landesgericht Klagenfurt ein Konkursverfahren eröffnet worden. Das Verfahren wurde auf Antrag eines Gläubigers eingeleitet.

Scharl ist im Bereich der Gebäudereinigung tätig. Zum Tätigkeitsfeld zählen unter anderem Hausmeisterdienste sowie Hausbetreuung, insbesondere einfache Reinigungstätigkeiten und objektbezogene Wartungsarbeiten. Das Unternehmen wurde im Jahr 2018 gegründet.

Wie hoch die Verbindlichkeiten sind, ist derzeit noch nicht bekannt. Dienstnehmer sind von der Insolvenz nach derzeitigem Stand keine betroffen. Zum Insolvenzverwalter wurde Christoph Reiner, Rechtsanwalt aus Villach bestellt. Gläubiger können ihre Forderungen bis 9. Juni über den Alpenländischen Kreditorenverband (AKV) unter klagenfurt@akveuropa.at einreichen.