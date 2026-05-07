Eine Woche lang lief im Nordosten Südafrikas eine groß angelegte Suchaktion inklusive Hubschraubern und Drohnen. Ein Geschäftsmann war mit seinem Auto auf einer Brücke über einen überfluteten Fluss steckengeblieben. Die Polizei hatte den Wagen leer vorgefunden. Daraus schlossen die Behörden, dass der Mann mitgerissen worden sein dürfte.

Während der Suche entdeckten die Behörden aus der Luft auf einer kleinen Insel mehrere Krokodile, zitiert die BBC einen Artikel von „News24“.. Der Komati-Fluss, der Südafrika, Eswatini und Mosambik durchläuft, ist für seine vielen Krokodile bekannt. Experten vermuteten bei einem Tier, dass es erst kürzlich gefressen hatte.

„Gefährliche und komplexe Operation“

„Abgesehen von seinem bis zum Bersten gefüllten Bauch hat er sich trotz des Lärms der Drohnen und des Hubschraubers nicht bewegt und auch nicht versucht, in den Fluss zu gleiten“, erklärte Johan Potgieter, Kommandant einer Taucheinheit der Polizei. Das 4,5 Meter lange und rund 500 Kilogramm schwere Krokodil wurde getötet, bevor die Bergungsaktion begann.

Potgieter wurde vom Hubschrauber aus auf die kleine Insel im Fluss abgeseilt. Die Polizei sprach von einer „äußerst gefährlichen und komplexen Operation“. Das tote Krokodil wurde mittels Seil gesichert und gemeinsam mit dem Polizisten hochgezogen. Im nahegelegenen Kruger-Nationalpark wurde das Tier obduziert. Dabei entdeckte man tatsächlich menschliche Überreste im Darm des Tieres.

DNA-Test soll Identität bestätigen

Sechs verschiedene Schuhmodelle am Fundort des Krokodils könnten laut Potgieter außerdem darauf hindeuten, dass noch mehr Menschen gefressen wurden. Ein DNA-Test soll nun Klarheit liefern, ob es sich um Überreste des gesuchten Geschäftsmanns handelt.

Video: Killer-Krokodil an Seil abtransportiert