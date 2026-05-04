Arda Saatçi ist wohl Deutschlands bekanntester Ultra-Athlet. Er nennt sich selbst „Cyborg“ - halb Mensch, halb Maschine – und legt immer wieder die scheinbar unmöglichsten Strecken zurück. Seine nächste Mission: 600 Kilometer zu Fuß vom tiefsten Punkt Nordamerikas, dem Badwater Basin in Kalifornien, 86 Meter unter dem Meeresspiegel, mitten in einem gewaltigen Salzbecken, durchs Death Valley bis nach Los Angeles zum Santa Monica Pier. Das sind fast 14 Marathons am Stück. Schaffen will er es in unter 96 Stunden.

„Es erwarten mich Bedingungen, die einmalig auf der Welt sind“, sagt Saatçi in einem aktuellen Video. Die Strecke führt durch einen der lebensfeindlichsten Landstriche der Erde. Dort wurde zum Beispiel die höchste je gemessene Lufttemperatur von 56,7 Grad registriert. Der Asphalt kann bis zu 80 Grad heiß werden. „Es wird empfohlen, auf der weißen Linie der Straße zu laufen, sonst können die Schuhsohlen anfangen zu schmelzen.“

60.000 Kalorien in vier Tagen

Starten wird der Ultra-Athlet am 5. Mai gegen 11 Uhr Ortszeit. „Vielleicht schlafe ich, vielleicht schlafe ich auch gar nicht“, so Saatçi weiter. Zu überwinden sind über 6000 Höhenmeter. In den rund vier Tagen, in denen er unterwegs sein wird, verbrennt er rund 60.000 Kalorien und muss sie während des Laufs zu sich nehmen.

Solche Herausforderungen sind ihm natürlich nicht fremd – nach seinem Lauf von Berlin nach New York 2024 und der Durchquerung Japans 2025. Doch ihn verfolgt in Kalifornien auch eine unsichtbare Gefahr: Dehydrierung.

„Ich kann bis zu anderthalb Liter Wasser pro Stunde an Schweiß verlieren.“ Das größte Problem dabei ist aber: Man merkt es nicht richtig. Denn, erklärt Saatçi, durch die Hitze verdunstet der Schweiß. „Obwohl du dich außen trocken fühlst, trocknest du innerlich aus.“ Die Luftfeuchtigkeit im Death Valley fällt im Sommer häufig sogar auf unter 10 Prozent. Zum Vergleich: In Österreich beträgt sie um die 60 bis 80 Prozent.

Klapperschlangen, Spinnen, Skorpione und Co.

Außerdem wird sich Saatçi auf der Strecke vor verschiedenen, gefährlichen einheimischen Tieren in Acht nehmen müssen. Darunter Klapperschlangen, Spinnen, Skorpione, Berglöwen, Kojoten. Wobei er darin offenbar die Hälfte des Vergnügens sieht. „Ich hoffe, die haben auch Bock, den Cyborg kennenzulernen“, sagt er in seinem Video.

Fans können das Ganze via Live-Stream auf Youtube und Twitch verfolgen. „Die Kamera wird mich zu keiner Sekunde verlassen“, sagt der Ultra-Athlet.