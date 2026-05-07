In seinem im März erschienenen Buch „The Xinjiang Procedure“ dokumentiert der US-amerikanische Investigativjournalist Ethan Gutmann die systematische Verfolgung von religiösen und ethnischen Minderheiten in der chinesischen Region Xinjiang und skizziert ein kriminelles System von Organraub an Glaubensgefangenen. Im APA-Gespräch erzählt Gutmann von seinen Interviews mit Überlebenden, Organtourismus aus Deutschland, und warum die meisten Opfer 28 Jahre alt sind.

Für sein Buch führte Gutmann Interviews mit 20 ethnischen Kasachen oder Uiguren, die in chinesischen Straf- und Umerziehungslagern in der nordwestlichen Xinjiang-Region inhaftiert worden waren. Die Interviews fanden in der Stadt Almaty im Südosten Kasachstans statt. Sie dokumentieren Verbrechen wie körperliche und psychische Folter, schwere sexuelle Gewalt und Nötigung sowie das plötzliche Verschwinden von Gefangenen. Die Überlebenden berichteten auch von medizinischen DNA-Tests und Blutabnahmen. Oft sollen Inhaftierte nach diesen Tests verschwunden sein - für Gutmann Beweis dafür, dass mit den Untersuchungen die Organe auf ihre Gesundheit überprüft und viele Inhaftierte infolge Opfer von Organraub wurden.

Häftlinge unter ominösen Umständen verschwunden

Gutmanns These: China nutze den autoritären Polizeistaat in Xinjiang unter anderem auch für Organraub an in den Lagern inhaftierten Bevölkerungsgruppen, um das Businessmodell der Organtransplantationen aufrechtzuerhalten. 2015 begann China mit der Errichtung der Lager. Gutmanns Recherchen ergeben, dass ab 2016 Uiguren und andere muslimische Minderheiten älter als zwölf Jahre zu Testungen von Blut und DNA gezwungen wurden.

Diese Tests sollen auch systematisch in den Straf- und Umerziehungslagern durchgeführt worden sein. Gutmanns Zeugen bestätigten, dass immer wieder gesunde Inhaftierte etwa zehn Tage nach diesen Untersuchungen verschwanden. Für Gutmann ist dies Beweis dafür, dass sie Opfer von Organraub wurden. Das Durchschnittsalter der Verschwundenen war 28 Jahre. Gutmann nennt das die „magic number“, die magische Zahl - der Körper ist gesund, die Organe ausgewachsen. Die offizielle Begründung für ihren Tod sei meist Herzversagen.

China behauptet, seit 2015 nur noch auf freiwillige Organspender zurückzugreifen. Offiziell führt China jährlich zwischen 10.000 und 20.000 erfolgreiche Transplantationen durch. Gutmann hält das für eine starke Untertreibung: „Das ist eine lächerliche Zahl.“

Bis zu 100.000 Transplantationen jährlich

Seine Recherchen würden ergeben, dass eine Handvoll chinesischer Krankenhäuser diese Anzahl locker übersteigt. Gemessen an der Anzahl der Krankenhäuser, die für Organtransplantationen ausgestattet sind, seinen Recherchen sowie an den Aussagen seiner Interviewpartner geht Gutmann von 60.000 bis 100.000 Transplantationen pro Jahr aus. Auch das China Tribunal, eine internationale Vereinigung von Menschenrechtsanwälten, beauftragt mit der Untersuchung der Vorwürfe erzwungenen Organhandels an Gewissensgefangenen in China, geht von dieser Spanne aus.

Ein weiterer Beweis Gutmanns dafür, dass Chinas Angebot an Organtransplantationen nicht rein auf freiwilligen Organspenden basieren könne, sind die ungewöhnlich kurzen Wartezeiten für Transplantationen. In seinem Buch legt Gutmann Recherchen vor, die Wartezeiten für Organtransplantationen von zwei Wochen belegen. Zum Vergleich: Das Uniklinikum Graz gab 2025 an, die durchschnittliche Wartezeit für eine Leber liege bei drei Monaten, für eine Niere bei zweieinhalb bis drei Jahren.

Organtourismus aus Japan und Deutschland

Aufgrund des großen Organangebots sei China mittlerweile eine beliebte Destination für Organtourismus, insbesondere unter deutschsprachigen und japanischen Kunden, so Gutmann: „Das sind die zwei Haupttreiber von Organtourismus.“ Er verfüge über Beweismittel, die belegen würden, dass die Deutschen an der Spitze der Hauptabnehmer stünden. Aber auch die Nachfrage aus den Golfstaaten sei groß, so der Autor.

Gutmann kann nur spekulieren, warum China die Uiguren ins Visier genommen habe. Zum einen, so der Investigativjournalist, habe China das Geschäft der Organtransplantation und des Organtourismus für sich entdeckt. „Jedes Krankenhaus wollte daran beteiligt sein“, so Gutmann. Zum anderen seien die Straf- und Umerziehungslager für China eine Methode, sich einer Minderheit zu entledigen, die als „rassisch minderwertig“ gilt. „China schlägt damit sozusagen zwei Fliegen mit einer Klappe“, so Gutmann. „Zum einen töten sie ihre Feinde, zum anderen verdienen sie daran Geld.“

Organraub an Falun Gong-Mitgliedern

Schon in seinem letzten Buch „Slaughter“ befasste sich Gutmann mit dem Thema des Organraubs an Glaubensgefangenen, konkret an Falun Gong-Mitgliedern. Falun Gong ist eine in den 1990er-Jahren gegründete, spirituelle Gemeinschaft mit buddhistischen Wurzeln, die unter anderem Qigong praktiziert. Anfangs von staatlicher Seite in China gefördert, wurde die Bewegung 1999 in China verboten. Falun Gong-Mitglieder sollen in China verfolgt und gefoltert werden.

Gutmanns Recherchen zufolge sollen Falun Gong-Mitglieder aufgrund ihrer Gesundheit für erzwungene Organentnahme bevorzugt gewesen sein. Bis 2015 wurden auch die Organe von zum Tode verurteilten Häftlingen transplantiert. Die kriminellen Häftlinge seien laut Gutmann aber oft an Hepatitis erkrankt oder drogenabhängig gewesen.