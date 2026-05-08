Sang- und klanglos wurde das 2024 um zehn Millionen Euro modernisierte Euco-Einkaufszentrum in Wolfsberg mit seinen 5174 Quadratmetern Mietfläche und rund einem Dutzend Mietern bereits vor einigen Monaten verkauft, wie erst jetzt bekannt wurde. Verkäufer war die Rutter Immobilien Gruppe mit Sitz in Klagenfurt, Käufer die ZDR Investments mit Sitz in Prag, der neben weiteren Einkaufszentren in Kärnten und anderen österreichischen Bundesländern sowie in Tschechien, Slowenien, Kroatien, Deutschland und der Slowakei auch das nahegelegene FMZ Wolfsberg seit 2020 gehört. Laut eigenen Angaben belief sich die Transaktion auf 16 Millionen Euro.

„Die Immobilie verfügt über eine außergewöhnlich lange gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit der Mietverträge (WAULT) von 24,5 Jahren und bietet damit ein hohes Maß an Ertragsstabilität sowie langfristig planbare Cashflows“, heißt es seitens der ZDR. Gemeinsam mit dem FMZ bilde das Objekt „einen kompakten, etablierten Handelsstandort mit zusätzlichem Entwicklungspotenzial.“ Und weiter: „Die Übernahme stellt einen weiteren Meilenstein der langfristigen Investmentstrategie dar, die auf stabile Handelsimmobilien mit starken Ankermietern und langfristigen Mietverträgen ausgerichtet ist.“

Gekauft wurde zeitgleich auch ein Einkaufspark in Eugendorf bei Salzburg. „Beide Immobilien wurden als gemeinsames Investmentpaket vom etablierten Projektentwickler Rutter Immobilien übernommen“, informiert ZDR. Stellt sich die Frage, warum Rutter das offenbar rentable Wolfsberger Einkaufszentrum abgestoßen hat. Und wieso passierte dies weitgehend unbemerkt? Angeblich wären selbst die Mieter nicht informiert gewesen.

Dazu Stefan Rutter, Eigentümer der Rutter Immobilien Gruppe: „Dass wir nach erfolgreichem Abschluss einer Projektentwicklung unsere Beteiligung an einen institutionellen Investor verkaufen, ist ein normaler Vorgang. Das Euco-Center wird weiterhin von uns verwaltet, und es ergibt sich aus dem Verkauf keine Änderung für unsere Mieter.“

Stefan Rutter © KK/Rutter

Rutter, der ein gebürtiger Völkermarkter ist, betonte im Herbst 2024 nach dem Umbau seine regionale Verbundenheit: „Wer in den 1970er-Jahren in Wolfsberg oder Völkermarkt aufgewachsen ist, kennt das: Als Kind war für mich der Besuch vom Euco wie das Betreten einer Kathedrale: Es gab eine schier unendliche Auswahl, wie heute auf Amazon. Als ich dann 40 Jahre später gefragt wurde, ob unsere Firma dieses Einkaufszentrum übernehmen will, war das für mich wie ein Nachhause-Kommen. Wir wurden mit sehr viel Herzlichkeit aufgenommen.“ Rutter hatte das Einkaufszentrum kurz vor dem Umbau übernommen.

Das Euco-Center Wolfsberg zur Zeit seiner Eröffnung 1972 © KK/Euco

Laut alten Zeitungsberichten stürmten zwischen 10.000 und 12.000 Personen das Euco-Center am Eröffnungstag am 19. April 1972. So groß war das Interesse der Bevölkerung am ersten Einkaufszentrum im Lavanttal, das von einer Tochtergesellschaft der Adeg Wolfsberg errichtet wurde. Auf 2100 Quadratmetern waren gleich zu Beginn zwölf Geschäfte einquartiert – angefangen vom Elektrogeschäft Krassnig, über das Blumengeschäft Teufenbach bis hin zum Möbelhaus Heigl.

1997 wurden Millionen in den Umbau gesteckt: Damals wurde unter anderem das Untergeschoß, das davor als Möbelausstellungsraum für das Ausstattungshaus Heigl diente, adaptiert, um Platz für die Spielwaren- und Geschirrabteilung, Autoshop, Herrenmodegeschäft und weitere kleinere Shops zu bieten. Auch der Lebensmittelbereich und das Restaurant wurden damals vergrößert sowie ostseitig ein zweiter Zugang geschaffen. 2007 folgte die nächste große Modernisierung: Die Fläche des Euco-Centers wurde vergrößert, neue Mieter – wie Apotheke und Copy-Shop – zogen ein. 2020 wurde das Restaurant um 350.000 Euro komplett neu gestaltet.

Abgesehen vom zuvor modernisierten Bereich, in dem die Apotheke und Bank untergebracht sind, blieb dann 2024 kaum ein Stein auf dem anderen. „Für das Einkaufszentrum hat sich durch den Umbau sehr viel geändert und es war nicht leicht, die Bauarbeiten bei laufendem Betrieb umzubauen“, so Rutter.