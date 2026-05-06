Symbolisch mit Helm und Spaten fiel kürzlich der offizielle Startschuss für den Neubau des Rüsthauses der Freiwilligen Feuerwehr Jakling, über dem auch sechs Wohnungen errichtet werden. Zur Spatenstichfeier auf dem rund 200 Meter südlich vom bestehenden baufälligen Feuerwehrhaus an der Landesstraße gelegenen Grundstück lud die zur Landeswohnbau Kärnten (LWBK) gehörende gemeinnützige Wohnbaugesellschaft Neue Heimat. „Das Interesse der Bevölkerung an unserem Projekt ist sehr groß“, freute sich der kaufmännische Geschäftsführer der LWBK, Harald Repar, in seiner Begrüßung über die zahlreichen Teilnehmerinnen und Teilnehmer beim Spatenstich.

Mit dem „Vorzeigeprojekt“ würde die Neue Heimat zeigen, wie durch „intelligente Planung“ zwei zentrale Bedürfnisse einer Gemeinde – Sicherheit und leistbarer Wohnraum – „effizient“ miteinander verbunden werden können. „Unser besonderer Dank gilt der Stadtgemeinde St. Andrä sowie dem Land Kärnten, deren Unterstützung dieses zukunftsweisende Synergieprojekt erst möglich macht“, betonte Repar unter anderem vor Landeshauptmann Daniel Fellner (SPÖ), Wohnbaureferentin Gaby Schaunig (SPÖ), Bürgermeisterin Maria Knauder (SPÖ) sowie Feuerwehrkommandant Anton Findenig.

Baurechtsvertrag abgeschlossen

Konkret errichtet wird ein von der Architekt Petschenig ZT GmbH aus Wolfsberg geplantes mehrgeschossiges Gebäude, in dem die FF Jakling im Erdgeschoß Räumlichkeiten im Ausmaß von rund 250 Quadratmetern erhält. Im Obergeschoß darüber entstehen sechs Wohneinheiten mit einer Nutzfläche von rund 50 bis rund 80 Quadratmetern – darunter vier familiengerechte Drei-Zimmer-Wohnungen sowie zwei kompakte Einheiten für kleinere Haushalte.

So soll das mehrgeschossige Gebäude nach seiner geplanten Fertigstellung im Herbst beziehungsweise Winter 2027 aussehen © Architekt Petschenig ZT GmbH

Die Realisierung erfolgt auf Basis eines Baurechtsvertrages zwischen der Gemeinde St. Andrä als Grundbesitzerin und der Neuen Heimat als Bauträger mit einer Laufzeit von 80 Jahren bis Ende 2105. „Heute ist ein besonderer Moment für die Feuerwehr und für ganz Jakling“, sagte Knauder, die die Kameraden der FF Jakling, die das Obergeschoß ihres Rüsthauses wegen eines Wasserschadens schon seit Jahren nicht mehr benutzen können, bis zur geplanten Fertigstellung im Herbst beziehungsweise Winter 2027 um Geduld bat. Die Einrichtung sowie die laufenden Kosten für die neuen Räumlichkeiten der Feuerwehr im kombinierten Gebäude trägt die Stadt, die auch das Vergaberecht für die Mietwohnungen haben wird.

Kombiniertes Gebäude

Das Investitionsvolumen der Neuen Heimat für das mit Fördermitteln des Landes Kärnten umgesetzten Bauvorhaben beläuft sich auf rund 2,8 Millionen Euro. „Es ist nicht selbstverständlich, dass für eine Feuerwehr wie für unsere so etwas auf die Beine gestellt wird“, bedankte sich Findenig in Anwesenheit seines Stellvertreters Marcel Knabl sowie zahlreicher weiterer Mitglieder der rund 45-köpfigen Wehr bei den Vertretern der Landes- und Gemeindepolitik.

Das Rüsthaus mit den sechs Wohnungen wird auf der grünen Wiese links von der Landesstraße errichtet © Traussnig

Die Zurverfügungstellung von passenden Räumlichkeiten für die Feuerwehr sei ein „kleines Dankeschön“ für das ehrenamtliche Engagement der Kameraden, betonte Schaunig in ihren Grußworten. „Der Spatenstich für das neue Rüsthaus in Jakling markiert nicht nur einen wichtigen Meilenstein für die regionale Sicherheitsinfrastruktur, sondern ist auch ein starkes Zeichen der Wertschätzung gegenüber den vielen ehrenamtlichen Einsatzkräften“, sagte Fellner, für den die Feier der zweite offizielle Termin als Landeshauptmann in seiner Heimatgemeinde St. Andrä war. Während Schaunig bei der Kombination von Feuerwehrhaus und Wohnraum bei diesem Bauprojekt von einer „durchdachten Lösung“ sprach, bezeichnete Fellner diese als „zukunftsweisenden Ansatz“.

Im Anschluss segnete Bezirksfeuerwehrkurat Pater Anselm Kassin, der auch Militärpfarrer beim Militärkommando Kärnten ist, im Rahmen der Spatenstichfeier die Baustelle und das Vorhaben.